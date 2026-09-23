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Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

23 сентября 2026 г. 7:35

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

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Российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась корреспондентка Новини.LIVE Ксения Клещенко со съемочной группой. Это произошло во время поездки вместе с эвакуационной командой в прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В результате атаки на автомобиле появились многочисленные осколочные повреждения.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки Новини.LIVE Ксении Клещенко.

FPV-дрон атаковал автомобиль со съемочной группой Новини.LIVE

Журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко вместе со съемочной группой присоединилась к эвакуационной команде, чтобы показать весь путь вывоза гражданских лиц из населенных пунктов вблизи линии фронта.

Во время поездки FPV-дрон атаковал микроавтобус, в котором находились журналисты и участники эвакуационной команды. В результате столкновения с беспилотником на автомобиле появились многочисленные осколочные повреждения.

Эвакуационные автобусы едут в прифронтовые населенные пункты

Эвакуационным автобусам приходится непосредственно заезжать в прифронтовые населенные пункты, чтобы забрать мирных жителей.

Российские военные при этом атакуют не только сами населенные пункты, но и транспорт, движущийся по этой территории.

Новини.LIVE сообщали, что 22 сентября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых российских атаках с использованием дронов и баллистических ракет. По его словам, РФ увеличивает количество атак, в результате которых гибнут мирные жители. Глава государства призвал усилить давление на Москву и её пособников.

Новини.LIVE также писали, что авиаэксперт Богдан Долинце предположил, что Россия может накапливать баллистические ракеты для зимних ударов по энергетике Украины. По его оценке, РФ способна производить около 50–70 таких ракет ежемесячно. Также эксперт не исключил накопления российскими войсками ударных дронов типа "Шахед".

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