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Главная arrow Відео arrow Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2026
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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Государство резко сократило капитальные расходы: эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2026
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18:00 НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

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13:09 США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

21 сентября 2026
Text

18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

Text

13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

Украина готова прекратить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическому урегулированию при условии, что Россия согласится на безусловное прекращение огня. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что параллельно с этим Украине необходимы надежные гарантии безопасности.

"Если россияне готовы к прекращению огня — да, без условий, просто прекращение огня и переговоры", — заявил глава государства.

В то же время сегодня, 22 сентября, в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Павел Николаенко, заместитель командира 2-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр по психологической поддержке персонала, капитан
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка
  • Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний «Prime»
  • Денис Попович, военный обозреватель
  • Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики
  • Николай Осиченко, президент "Мариупольского телевидения" (2019–2023), блогер и волонтер

Новини.LIVE сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. Он уже провел двухпартийную встречу с представителями Конгресса США. В переговорах приняли участие сенаторы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены-республиканец Дэйв Маккормик и демократ Джон Кертис. Глава государства выразил американским законодателям благодарность за поддержку законопроекта, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США должны усилить санкции против РФ. Он заявил, что должны сделать это, прежде всего, не ради Украины, а из уважения к тем американцам, которые поддерживали нас и демократию с самого начала полномасштабного вторжения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:09 В Раде будут голосовать со смартфонов во время воздушных тревог

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