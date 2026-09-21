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Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

21 сентября 2026 г. 18:09

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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Государство резко сократило капитальные расходы: эфир Ранок.LIVE

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18:00 НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

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13:09 США приняли важный для Украины закон: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов ввести санкции Грема против России: эфир Ранок.LIVE

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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2026
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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира программы Вечір.LIVE стали полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, народный депутат Юрий Камельчук, прокурор Киевской прокуратуры в 2014-2025 годах Ярослав Захарченко, эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, политолог Олесь Доний, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, авиаэксперт Константин Криволап и политолог Владимир Фесенко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о том, что Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива из-за войны против Украины, и назвал это "позором".

"К сожалению, из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей отраслью производства дизельного топлива. Значительная часть ее нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо, была повреждена, и они, по крайней мере временно, выведены из строя", — процитировал Белый дом заявление Трампа.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что РФ утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны против Украины. Кроме того, он упомянул о потерях, связанных с боевыми действиями.

А 20 сентября Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, глава Белого дома просил не наносить удары по российским НПЗ, поскольку это приводит к росту цен на дизельное топливо.

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