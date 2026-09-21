Гостями эфира программы Вечір.LIVE стали полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, народный депутат Юрий Камельчук, прокурор Киевской прокуратуры в 2014-2025 годах Ярослав Захарченко, эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, политолог Олесь Доний, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, авиаэксперт Константин Криволап и политолог Владимир Фесенко.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о том, что Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива из-за войны против Украины, и назвал это "позором".

"К сожалению, из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей отраслью производства дизельного топлива. Значительная часть ее нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо, была повреждена, и они, по крайней мере временно, выведены из строя", — процитировал Белый дом заявление Трампа.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что РФ утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны против Украины. Кроме того, он упомянул о потерях, связанных с боевыми действиями.

А 20 сентября Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, глава Белого дома просил не наносить удары по российским НПЗ, поскольку это приводит к росту цен на дизельное топливо.