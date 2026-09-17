Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политолог Петр Олещук, военный обозреватель Алексей Гетьман, народный депутат Федор Вениславский, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, народный депутат Арсений Пушкаренко, политолог Игорь Когут, секретарь Совета экономической безопасности Украины Илона Хмелёва, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник и и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что законопроект Линдси Грэма успешно прошел процедурное голосование в Конгрессе США. В частности, он значительно усиливает экономическое давление на РФ. Следующий шаг — подпись американского президента Дональда Трампа.

Как писали Новини.LIVE, в Палате представителей США 262 конгрессмена проголосовали "за" санкции, а "против" — 159. По информации представителя Белого дома, Трамп планирует подписать законопроект.

А республиканец Дон Бейкон выразил несогласие с подходом Трампа, который, по его оценке, пытается сохранять роль "нейтрального арбитра" в войне России против Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон должен четко поддерживать Украину.