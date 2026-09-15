Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE arrow
Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026
Text

18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Text

13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Text

08:00 Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2026
Text

18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заключил крупные соглашения с Канадой: эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2026
Text
Эксклюзив

20:00Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026
Text

18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Text

13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Text

08:00 Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (2020–2024) Станислав Броневицкий, народный депутат Алексей Гончаренко, министр инфраструктуры Украины (2016–2019) Владимир Омелян, кандидат политических наук Алексей Якубин, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера и командир группы Терра в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула".

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

"Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетического сектора. Россия согласилась поступить так же", — отметил Трамп.

В то же время он не уточнил, на какой период и когда именно будет действовать договоренность между двумя странами о ненанесении ударов по энергообъектам.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американская сторона выступила с предложением о взаимном отказе Украины и России от ударов по объектам критической инфраструктуры. По его словам, Киев готов согласиться на такой формат, если он станет первым шагом к реальному снижению напряженности и обеспечит длительное прекращение российских атак.

Ранее Трамп обратился к Зеленскому с призывом не наносить удары по российским запасам дизельного топлива. По его мнению, такие атаки могут усугублять дефицит дизеля и создавать дополнительные проблемы на мировом рынке.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:42 Россия атаковала регионы Украины: трое погибших и 11 раненых

08:18 В США готовят окончательное голосование по санкциям против РФ

08:16 Свитолина и Костюк установили рекорд Украины в рейтинге WTA

08:16 Самолеты НАТО впервые сбили дрон в воздушном пространстве Литвы

08:10 2 группа инвалидности: на какие льготы рассчитывать украинцам в сентябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Помощь до 800 000 грн: кто получит из людей с инвалидностью

Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

Эксклюзив

07:59 Чернев: в Украине уже кодифицируют оружие против скоростных дронов

07:34 От спора до нападения: когда военный ТЦК может стрелять

Эксклюзив

07:27 Зеленский и Трамп могут встретиться на Генеральной Ассамблее ООН

08:42 Россия атаковала регионы Украины: трое погибших и 11 раненых

08:18 В США готовят окончательное голосование по санкциям против РФ

08:16 Свитолина и Костюк установили рекорд Украины в рейтинге WTA

08:16 Самолеты НАТО впервые сбили дрон в воздушном пространстве Литвы

08:10 2 группа инвалидности: на какие льготы рассчитывать украинцам в сентябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Помощь до 800 000 грн: кто получит из людей с инвалидностью

Эксклюзив

07:59 Чернев: в Украине уже кодифицируют оружие против скоростных дронов

07:34 От спора до нападения: когда военный ТЦК может стрелять

Эксклюзив

07:27 Зеленский и Трамп могут встретиться на Генеральной Ассамблее ООН

07:25 Статус, выплаты и жилье: что изменится для переселенцев уже через месяц

06:33 Одесситы о пустых полках: время запасаться продуктами

11 сентября
Репортаж

06:33 Вызовы для экономики и курс доллара: что ждет одесситов осенью

10 сентября

06:33 Полупустые полки в магазинах: запасаются ли одесситы продуктами

9 сентября

06:33 Рынок Черемушки в Одессе: как изменились цены, ассортимент и спрос

8 сентября

06:33 Переговоры с спецпредставителями США: чего ожидают одесситы

5 сентября

06:33 Продукты в супермаркетах Одессы: цены и наличие товаров

4 сентября
Эксклюзив

06:40 Число украинцев неуклонно сокращается, — Либанова

2 сентября

18:36 Для любимой Одессы: пожелания жителей ко Дню рождения города

06:33 День рождения Одессы: сегодня исполняется 232 или 611 лет

28 августа

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября
Text

18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Text

13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Text

08:00 Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

14 сентября 2026 г. 18:56
НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

14 сентября 2026 г. 17:27
Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

14 сентября 2026 г. 13:13
Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026 г. 8:00
ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2026 г. 18:05
Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

11 сентября 2026 г. 13:00
Зеленский заключил крупные соглашения с Канадой: эфир Ранок.LIVE

Зеленский заключил крупные соглашения с Канадой: эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2026 г. 8:00
Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

10 сентября 2026 г. 20:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации