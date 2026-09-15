Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (2020–2024) Станислав Броневицкий, народный депутат Алексей Гончаренко, министр инфраструктуры Украины (2016–2019) Владимир Омелян, кандидат политических наук Алексей Якубин, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера и командир группы Терра в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула".

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетического сектора.

"Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетического сектора. Россия согласилась поступить так же", — отметил Трамп.

В то же время он не уточнил, на какой период и когда именно будет действовать договоренность между двумя странами о ненанесении ударов по энергообъектам.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американская сторона выступила с предложением о взаимном отказе Украины и России от ударов по объектам критической инфраструктуры. По его словам, Киев готов согласиться на такой формат, если он станет первым шагом к реальному снижению напряженности и обеспечит длительное прекращение российских атак.

Ранее Трамп обратился к Зеленскому с призывом не наносить удары по российским запасам дизельного топлива. По его мнению, такие атаки могут усугублять дефицит дизеля и создавать дополнительные проблемы на мировом рынке.