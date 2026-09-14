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Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир "Вечір.LIVE"

Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир "Вечір.LIVE"

14 сентября 2026 г. 18:56

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13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

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18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир "Вечір.LIVE"

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17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Text

13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

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18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает новое поколение средств перехвата дронов для противодействия российским "шахедам", в частности реактивным. В настоящее время продолжаются испытания разработок, и все процессы пытаются ускорить. Финансирование для этой работы уже обеспечено.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 сентября.

Гости эфира:

  • Александр Федиенко — народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность"
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group
  • Елизавета "Хмара" — пресс-офицер структурного подразделения Главного отдела беспилотных систем (ГВБпС) "Феникс"
  • Илья Котов — кандидат наук по государственному управлению, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил о разработке нового поколения дронов-перехватчиков. По словам президента, разработки уже проходят испытания, а Украина работает над ускорением их производства и обеспечением достаточного финансирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику и вновь массово запускает обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ могла накопить значительное количество таких дронов после массированного использования реактивных беспилотников в августе.

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