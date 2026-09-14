Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает новое поколение средств перехвата дронов для противодействия российским "шахедам", в частности реактивным. В настоящее время продолжаются испытания разработок, и все процессы пытаются ускорить. Финансирование для этой работы уже обеспечено.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 сентября.

Гости эфира:

Александр Федиенко — народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность"

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group

Елизавета "Хмара" — пресс-офицер структурного подразделения Главного отдела беспилотных систем (ГВБпС) "Феникс"

Илья Котов — кандидат наук по государственному управлению, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил о разработке нового поколения дронов-перехватчиков. По словам президента, разработки уже проходят испытания, а Украина работает над ускорением их производства и обеспечением достаточного финансирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику и вновь массово запускает обычные "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ могла накопить значительное количество таких дронов после массированного использования реактивных беспилотников в августе.