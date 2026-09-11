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Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

11 сентября 2026 г. 13:00

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

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В пятницу утром, 11 сентября, российские оккупанты дважды атаковали две АЗС "Укрнафты" в Киеве. В результате ударов пострадали восемь человек, двое из них впоследствии скончались от полученных травм. Шестерых раненых госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 11 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуги народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Евгений Скрипник — врач-психиатр, психотерапевт;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Дмитрий Васильев — президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Юрий (Амир) Радченко — кандидат исторических наук, сотрудник Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Новини.LIVE сообщали, что в результате утренней атаки РФ на Киев 11 сентября пострадали восемь человек. Двое раненых, получивших травмы во время удара по АЗС, впоследствии скончались в больнице. Шестерых пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте, среди раненых есть спасатель.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска ночью атаковали Киев ударными беспилотниками, в Днепровском районе повреждено девятиэтажное здание. В результате попадания БпЛА в здании возник пожар с первого по пятый этажи, пострадали восемь человек. 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги и были госпитализированы, 23-летняя девушка получила осколочное ранение, еще пятерым пострадавшим оказали помощь на месте.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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