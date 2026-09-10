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Главная arrow Відео arrow Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE arrow
Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

10 сентября 2026 г. 20:00

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20:00 Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп утверждает, что Путин готов заключить мир: эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2026
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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2026
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18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

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20:00 Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп утверждает, что Путин готов заключить мир: эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2026
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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсудили перспективы мирных переговоров, возможные сроки завершения войны и ослабление переговорных позиций Украины. Кущ рассказал, почему Россия продает золото, насколько Кремлю хватит ресурсов для затяжной войны и может ли смерть Путина привести к прекращению российской агрессии. Также в ходе беседы проанализировали усиление Ирана, военное сотрудничество России с КНДР, сближение Китая и Индии, политические процессы в Германии и последствия терактов 11 сентября.

Темы эфира "Світ на зламі"

  • Мирные переговоры и возможные сценарии завершения войны.
  • Переговорные позиции Украины и перспективы дипломатического урегулирования.
  • Российская экономика: ресурсы Кремля для продолжения войны и продажа золота.
  • Удары РФ по украинской инфраструктуре и возможные новые атаки.
  • Помощь России со стороны КНДР и сближение Китая и Индии.
  • Обострение ситуации на Ближнем Востоке и риски глобального конфликта.
  • Может ли смерть Путина повлиять на окончание войны.
  • Последствия терактов 11 сентября.

Новини.LIVE писали, что, по мнению Алексея Куща, дальнейшее развитие ситуации в Украине и время возможного наступления новых кризисных периодов в значительной степени будут определяться устойчивостью государственных институтов и результатами на фронте. В то же время экономист считает маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины, в частности, учитывая позицию Китая.

Мы также сообщали, что в настоящее время продолжается переговорный процесс, инициированный Соединенными Штатами. В частности, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в работе по достижению мира в Украине. По его словам, стороны также добились определенных успехов в подготовке новых трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

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