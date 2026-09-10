Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсудили перспективы мирных переговоров, возможные сроки завершения войны и ослабление переговорных позиций Украины. Кущ рассказал, почему Россия продает золото, насколько Кремлю хватит ресурсов для затяжной войны и может ли смерть Путина привести к прекращению российской агрессии. Также в ходе беседы проанализировали усиление Ирана, военное сотрудничество России с КНДР, сближение Китая и Индии, политические процессы в Германии и последствия терактов 11 сентября.

Темы эфира "Світ на зламі"

Мирные переговоры и возможные сценарии завершения войны.

Переговорные позиции Украины и перспективы дипломатического урегулирования.

Российская экономика: ресурсы Кремля для продолжения войны и продажа золота.

Удары РФ по украинской инфраструктуре и возможные новые атаки.

Помощь России со стороны КНДР и сближение Китая и Индии.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и риски глобального конфликта.

Может ли смерть Путина повлиять на окончание войны.

Последствия терактов 11 сентября.

Новини.LIVE писали, что, по мнению Алексея Куща, дальнейшее развитие ситуации в Украине и время возможного наступления новых кризисных периодов в значительной степени будут определяться устойчивостью государственных институтов и результатами на фронте. В то же время экономист считает маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины, в частности, учитывая позицию Китая.

Мы также сообщали, что в настоящее время продолжается переговорный процесс, инициированный Соединенными Штатами. В частности, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в работе по достижению мира в Украине. По его словам, стороны также добились определенных успехов в подготовке новых трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.