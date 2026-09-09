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Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

9 сентября 2026 г. 19:00

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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

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13:00 Трамп планирует позвонить Зеленскому и Путину: эфир День.LIVE

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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

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13:00 США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

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18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

Сегодня в прямом эфире "Київський час" будут говорить о массированных атаках на столицу, нехватке ПВО, новой системе тревог и смене комендантского часа в Киеве. Эксперты и политики разберут транспортный коллапс между левым и правым берегами, решения Киевсовета, перераспределение городского бюджета и коррупционные скандалы. Также в ходе дискуссии выяснят, готов ли Киев к зиме, что будет с восстановлением поврежденных домов, отопительным сезоном и планом стойкости столицы.

Посмотреть эфир "Київский час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные темы будут:

  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская Солидарность", первый заместитель председателя комиссии КМР по вопросам местного самоуправления и внешних связей;
  • Тарас Козак — депутат Киевского городского совета от фракции "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора города Киева в 2004-2008 годах;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Массированные атаки на Киев, нехватка ПВО, введение желтых и красных тревог, смены комендантского часа;
  • Транспортный коллапс, почему люди не могут добраться с левого берега на правый и наоборот;
  • Повестка дня Киевсовета, где помощь киевлянам, почему и куда перераспределяют городской бюджет;
  • Коррупционные скандалы вокруг "Спецжилфонда";
  • План устойчивости столицы, готов ли Киев к зиме;
  • Рост тарифов на воду и удорожание транспорта.

Ранее Новини.LIVE информировали, что россияне в среду, 9 сентября, атаковали Днепровский район Киева, попав беспилотником в девятиэтажный жилой дом. В результате обстрела и пожара погибла женщина, а экстренные службы оперативно ликвидировали разрушение дома.

Также мы писали, что руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко объявил о запуске масштабной реформы реагирования на чрезвычайные ситуации на уровне всей Киевской области. В регионе повторят успешный столичный опыт синхронизации действий власти и спасателей с гражданским сектором для максимально быстрой ликвидации последствий вражеских прилетов.

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