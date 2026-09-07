Трамп планирует позвонить Зеленскому и Путину: эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры по итогам последних встреч. Сначала он выслушает своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. После этого Трамп пообщается с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 7 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня важные события и темы в Украине и мире обсуждат:

Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;

Лукаш Адамский — заместитель директора Центра Мерошевского, эксперт по вопросам внешней политики;

Виталий Свиридов — военнослужащий батальона беспилотных систем 110-й ОМБр;

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";

Позывной "Свят" — боец спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан";

Александр Колесниченко — политолог, аналитик международной политики;

Илья Грицанюк — младший лейтенант Центра рекрутинга Десантно-штурмовых войск.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с представителями США и Европы в Киеве стороны предложили несколько новых идей относительно переговорного процесса. Украина, США и европейские партнеры могут в ближайшие недели провести трехстороннюю встречу для обсуждения дальнейших договоренностей. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в конкретных результатах и надежном и прочном мире.

Новини.LIVE также сообщали, что Джаред Кушнер заявил, что США работают над созданием "пакета мира" для прекращения войны России против Украины. По его словам, Дональд Трамп, Стив Уиткофф и он стремятся заложить основу для прочного мира. В то же время Уиткофф сообщил, что о трехсторонней встрече Украины, США и России могут объявить в ближайшее время.