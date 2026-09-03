Власти пересматривают правила ночных ограничений: в Киеве комендантский час сократят, а другим областям поручат самостоятельно решить, стоит ли ослабить ограничения на своих территориях. Такое решение продиктовано новой тактикой вражеских ударов и многочасовыми тревогами, из-за которых города круглосуточно страдают от транспортного и экономического коллапса. Таким образом чиновники хотят дать городам возможность нормально жить и работать без лишних препятствий. Сегодня киевлянам запрещено находиться на улицах с 00:00 до 05:00, но эти рамки в ближайшее время существенно изменятся.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 3 сентября.

Эфир Ранок.LIVE 3 сентября

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Александр Савченко, экономист, финансист

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник

"Прапор", заместитель командира 1-го механизированного батальона 47-й ОМБр "Магура"

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Галина Янченко, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам экономического развития

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Максим Гардус, эксперт по энергетике, экономике и реформам (специалист по коммуникациям Razom We Stand)

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по мнению некоторых экспертов, постоянные дневные атаки дронов на столицу могут сойти на нет уже через две-три недели, если Украина ответит зеркальными ударами. Военный эксперт Алексей Гетьман убежден, что положить конец этой тактике изнурения способны лишь жесткие контрмеры Сил обороны по аналогичным целям вглубь территории противника.

Вчера, днём 2 сентября, российские войска нанесли удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. Ударная волна и обломки серьезно повредили учебные корпуса, часть зданий подверглась значительным разрушениям. К счастью, обошлось без жертв, никто из студентов или сотрудников вуза не пострадал.