Возможна ли женская мобилизация в Украине? На этот вопрос впервые ответил глава ОП Кирилл Буданов. Кирилл Алексеевич — не просто экс-глава украинской разведки, он имеет многолетний военный опыт в боях и участвовал в достаточно рискованных и громких спецоперациях

Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?

Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?

Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?

Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?

Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?