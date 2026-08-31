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Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

31 августа 2026 г. 18:12

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18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский заявил о контактах с США: эфир Ранок.LIVE 27 августа

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18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

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18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

Приближается ли наша страна к мобилизации женщин, что будет с продуктами зимой и как первая леди Украины Елена Зеленская справляется с трудностями, связанными с войной, — главные темы эфира Остаповец_LIVE с Галиной Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь

Эфир Остаповец_LIVE

  • Возможна ли женская мобилизация в Украине? На этот вопрос впервые ответил глава ОП Кирилл Буданов. Кирилл Алексеевич — не просто экс-глава украинской разведки, он имеет многолетний военный опыт в боях и участвовал в достаточно рискованных и громких спецоперациях

  • Война экономик. Россия усиливает атаки с помощью шахедов на украинский бизнес и торговые центры. Под прицелом — склады, логистические центры, производства, торговые сети и крупные торгово-развлекательные центры. Провоцирует ли это продовольственный кризис в Украине?
     
  • В мире, где привычные точки опоры исчезают одна за другой, у людей возникает вопрос — а что поможет мне выстоять? Именно об этом говорили во время шестого Саммита первых леди и джентльменов, который организует первая леди Украины — Елена Зеленская. А что же лично позволяет первой леди оставаться стойкой, что поддерживает её в сложные моменты и не даёт опускать руки?

Может ли экс-министр обороны Украины Михаил Федоров создать достойную политическую конкуренцию Владимиру Зеленскому и как вернуть в Украину миллионы беженцев — смотрите в интервью Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины 2020–2024 годов.

Между тем Михаил Федоров в интервью Financial Times заявил, что готов помочь США создать «армию дронов» в обмен на ракеты для систем ПВО Patriot для Украины.

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