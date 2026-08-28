РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

Несмотря на российские атаки на склады и объекты продовольственной логистики, система снабжения Украины продуктами продолжает функционировать. Ритейл и поставщики адаптируют логистику: меняют маршруты, перемещают запасы и перестраивают подходы к хранению продукции. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

"Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется. Угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет", — подчеркнул министр Высоцкий.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Сергей Таран, политолог

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию

Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки (автор Telegram-проекта MENAlysis)

Александр Колесниченко, политолог, аналитик по международной политике

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины

Новини.LIVE сообщали, что на данный момент российские удары фактически уничтожили около 90% логистической инфраструктуры, которую торговые сети используют для поставок продуктов. В то же время это не означает, что украинцы останутся без продовольствия: систему поставок будут перестраивать, в частности будут использовать оперативную логистику и доставку непосредственно "с колес". По словам Высоцкого, угрозы голода или системного физического дефицита продуктов питания нет.

Новини.LIVE писали, что во время утренней атаки на Запорожье российские войска попали в торговый центр "Эпицентр", в результате чего пострадали четыре человека. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.