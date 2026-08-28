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РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

28 августа 2026 г. 18:09

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18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

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18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

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Несмотря на российские атаки на склады и объекты продовольственной логистики, система снабжения Украины продуктами продолжает функционировать. Ритейл и поставщики адаптируют логистику: меняют маршруты, перемещают запасы и перестраивают подходы к хранению продукции. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

"Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется. Угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет", — подчеркнул министр Высоцкий.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Сергей Таран, политолог
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию
  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки (автор Telegram-проекта MENAlysis)
  • Александр Колесниченко, политолог, аналитик по международной политике
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
  • Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины

Новини.LIVE сообщали, что на данный момент российские удары фактически уничтожили около 90% логистической инфраструктуры, которую торговые сети используют для поставок продуктов. В то же время это не означает, что украинцы останутся без продовольствия: систему поставок будут перестраивать, в частности будут использовать оперативную логистику и доставку непосредственно "с колес". По словам Высоцкого, угрозы голода или системного физического дефицита продуктов питания нет.

Новини.LIVE писали, что во время утренней атаки на Запорожье российские войска попали в торговый центр "Эпицентр", в результате чего пострадали четыре человека. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

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