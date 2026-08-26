Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE arrow
Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

26 августа 2026 г. 13:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:01 Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

25 августа 2026
Text

18:08 На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

24 августа 2026
Text

18:14 Украина готова к миру, но не к капитуляции: эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Украина получит от Великобритании технологии для производства ракет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина отмечает День Независимости и когда закончится война: эфир Ранок.LIVE

21 августа 2026
Text

18:05 Россияне дважды ударили дронами по ТЦ Кривого Рога: эфир ️Вечір.LIVE

Text

13:00 Силы обороны Украины ударили по РФ: эфир День.LIVE

Text

13:01 Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

25 августа 2026
Text

18:08 На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск получил украинский Орден Свободы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Награду ему присудили за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между Украиной и США.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Роман Балабойко — старший сержант, инспектор пограничной службы 1-й категории, подразделения "Щит" бригады "Помста".

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и инженера Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ глава государства подписал за его личные заслуги в защите жизни людей и свободы. Также отмечен вклад Маска в развитие отношений между Украиной и Соединёнными Штатами Америки.

Новини.LIVE также писали, что Илон Маск отреагировал на слова Михаила Федорова о роли Starlink в защите Украины. Он отметил, что старается поступать правильно и надеется на скорейшее наступление мира. Ранее Маск также отреагировал на интервью Федорова, оставив под видео эмодзи в виде сердца.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:29 Главного финансиста КГГА могут уволить: Репику готовят вотум недоверия

Эксклюзив

13:24 Политик: Россия сфабриковала более 4 тысяч дел против пленных

Эксклюзив

13:15 Блокада портов Одессы бьет по экономике: влияние на цены

13:06 Зарплаты, пенсии, налоги, наличные: что ждет финансы в сентябре

Text

13:01 Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Финпомощь от DRC: кому из украинцев доступны до 44 000 грн

12:57 Удар по НПЗ РФ: ВСУ нанесли удар по заводу Лукойл в Кстово

12:56 Зеленский: за сутки воины ВСУ поразили 16 объектов в России

12:36 Состоялась презентация книги "Я, ты и война" ветерана Третьего армейского корпуса Руслана Кныша

12:24 Пробки на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе сегодня

13:29 Главного финансиста КГГА могут уволить: Репику готовят вотум недоверия

Эксклюзив

13:24 Политик: Россия сфабриковала более 4 тысяч дел против пленных

Эксклюзив

13:15 Блокада портов Одессы бьет по экономике: влияние на цены

13:06 Зарплаты, пенсии, налоги, наличные: что ждет финансы в сентябре

13:00 Финпомощь от DRC: кому из украинцев доступны до 44 000 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 Удар по НПЗ РФ: ВСУ нанесли удар по заводу Лукойл в Кстово

12:56 Зеленский: за сутки воины ВСУ поразили 16 объектов в России

12:36 Состоялась презентация книги "Я, ты и война" ветерана Третьего армейского корпуса Руслана Кныша

12:24 Пробки на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе сегодня

12:20 Контракт с ВСУ в розыске: придется ли платить штраф ТЦК

Эксклюзив

06:33 Новые профессии в Одессе: подготовка к защите Родины

24 августа

08:16 День независимости Украины: что этот день значит для одесситов

06:33 Независимость для меня — это свобода: одессит Олег Филимонов

23 августа
Эксклюзив

06:25 Украина должна провести выборы президента и в Верховную Раду, — Кулеба

21 августа

06:33 Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

20 августа

06:33 Убежища в центре Одессы: проверка доступности и комфорта

18 августа

06:33 Тариф на воду в Одессе вырос почти вдвое: реакция горожан

15 августа

06:33 Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

13 августа

06:33 Как сэкономить на отдыхе в Одессе: цены и рекомендации

06:10 Замораживание фронта и окончание войны — интервью с командиром РДК

Text

13:01 Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

25 августа
Text

18:08 На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

26 августа 2026 г. 8:00
На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

25 августа 2026 г. 18:08
Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

25 августа 2026 г. 13:16
Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

25 августа 2026 г. 8:00
Украина готова к миру, но не к капитуляции: эфир Вечір.LIVE

Украина готова к миру, но не к капитуляции: эфир Вечір.LIVE

24 августа 2026 г. 18:14
Украина получит от Великобритании технологии для производства ракет: эфир День.LIVE

Украина получит от Великобритании технологии для производства ракет: эфир День.LIVE

24 августа 2026 г. 13:26
Украина отмечает День Независимости и когда закончится война: эфир Ранок.LIVE

Украина отмечает День Независимости и когда закончится война: эфир Ранок.LIVE

24 августа 2026 г. 8:00
Россияне дважды ударили дронами по ТЦ Кривого Рога: эфир ️Вечір.LIVE

Россияне дважды ударили дронами по ТЦ Кривого Рога: эфир ️Вечір.LIVE

21 августа 2026 г. 18:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации