Зеленский вручил Маску одну из высших наград: эфир День.LIVE

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск получил украинский Орден Свободы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Награду ему присудили за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между Украиной и США.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Роман Балабойко — старший сержант, инспектор пограничной службы 1-й категории, подразделения "Щит" бригады "Помста".

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и инженера Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ глава государства подписал за его личные заслуги в защите жизни людей и свободы. Также отмечен вклад Маска в развитие отношений между Украиной и Соединёнными Штатами Америки.

Новини.LIVE также писали, что Илон Маск отреагировал на слова Михаила Федорова о роли Starlink в защите Украины. Он отметил, что старается поступать правильно и надеется на скорейшее наступление мира. Ранее Маск также отреагировал на интервью Федорова, оставив под видео эмодзи в виде сердца.