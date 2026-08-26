Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что благодаря посредничеству США войну удастся завершить к концу лета 2027 года, сообщает Reuters. Украина совместно с западными союзниками уже разработала краткий план переговоров с РФ, который сосредоточен на трёх пунктах: полное прекращение огня как основа договоренностей, передача контроля над частью Донбасса третьей стороне со специальным экономическим режимом, а также гарантии безопасности и роль ЕС и НАТО в урегулировании.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 26 августа!
Эфир Ранок.LIVE 26 августа
Гости:
- Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
- Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник
- Анастасия Халецкая, начальник отдела коммуникаций 4-й ОВМБр
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека
- Александр Гнидюк, эксперт БФ "Международный благотворительный фонд общественной дипломатии"
- Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник
- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
- Олег Мицик, адвокат
Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина пополнила арсенал ПВО партией ракет для комплексов Patriot и авиационными ракетами AIM, а также получила подтверждение о передаче нескольких систем Crotale с боекомплектом. В то же время Владимир Зеленский не разглашает страну-донора и точные объемы поставок.
Также Великобритания одобрила локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине. В то же время разрабатывается производственный график для ракет FREYJA и ожидается очередной оборонный пакет от союзников с дополнительными ракетами для Patriot, AIM и установками Crotale.