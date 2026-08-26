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Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

26 августа 2026 г. 8:00

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18:05 Россияне дважды ударили дронами по ТЦ Кривого Рога: эфир ️Вечір.LIVE

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13:00 Силы обороны Украины ударили по РФ: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине хотят изменить систему мобилизации: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

25 августа 2026
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18:08 На сколько хватит ракет Patriot, полученных Украиной: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

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08:00 Украина, США и Европа разработали новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

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18:14 Украина готова к миру, но не к капитуляции: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что благодаря посредничеству США войну удастся завершить к концу лета 2027 года, сообщает Reuters. Украина совместно с западными союзниками уже разработала краткий план переговоров с РФ, который сосредоточен на трёх пунктах: полное прекращение огня как основа договоренностей, передача контроля над частью Донбасса третьей стороне со специальным экономическим режимом, а также гарантии безопасности и роль ЕС и НАТО в урегулировании.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 26 августа!

Эфир Ранок.LIVE 26 августа

Гости:

  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Анастасия Халецкая, начальник отдела коммуникаций 4-й ОВМБр
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека
  • Александр Гнидюк, эксперт БФ "Международный благотворительный фонд общественной дипломатии"
  • Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
  • Олег Мицик, адвокат

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина пополнила арсенал ПВО партией ракет для комплексов Patriot и авиационными ракетами AIM, а также получила подтверждение о передаче нескольких систем Crotale с боекомплектом. В то же время Владимир Зеленский не разглашает страну-донора и точные объемы поставок.

Также Великобритания одобрила локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине. В то же время разрабатывается производственный график для ракет FREYJA и ожидается очередной оборонный пакет от союзников с дополнительными ракетами для Patriot, AIM и установками Crotale.

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