Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что благодаря посредничеству США войну удастся завершить к концу лета 2027 года, сообщает Reuters. Украина совместно с западными союзниками уже разработала краткий план переговоров с РФ, который сосредоточен на трёх пунктах: полное прекращение огня как основа договоренностей, передача контроля над частью Донбасса третьей стороне со специальным экономическим режимом, а также гарантии безопасности и роль ЕС и НАТО в урегулировании.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 26 августа!

Эфир Ранок.LIVE 26 августа

Гости:

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник

Анастасия Халецкая, начальник отдела коммуникаций 4-й ОВМБр

Александр Савченко, экономист, финансист

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека

Александр Гнидюк, эксперт БФ "Международный благотворительный фонд общественной дипломатии"

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.

Олег Мицик, адвокат

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина пополнила арсенал ПВО партией ракет для комплексов Patriot и авиационными ракетами AIM, а также получила подтверждение о передаче нескольких систем Crotale с боекомплектом. В то же время Владимир Зеленский не разглашает страну-донора и точные объемы поставок.

Также Великобритания одобрила локализацию производства дальнобойных ракет SCALP в Украине. В то же время разрабатывается производственный график для ракет FREYJA и ожидается очередной оборонный пакет от союзников с дополнительными ракетами для Patriot, AIM и установками Crotale.