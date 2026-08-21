Владимир Зеленский заявил, что Минобороны должно подготовить конкретные предложения по изменениям в системе мобилизации, чтобы сделать её более гуманной. Президент подчеркнул, что ожидает от оборонного ведомства и командования ВСУ реальных решений по призыву, контрактной службе и ротации бойцов на фронте.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 21 августа
Эфир Ранок.LIVE 21 августа
Гости:
- Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
- Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
- Ирина Борзова, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики
- Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель общественной организации "ВПЛ Украины"
- Дмитрий Кулибаба, ветеран, заместитель руководителя Объединения добровольцев-ветеранов войны
- Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
- Сергей Хара, кампаниец по биоразнообразию Greenpeace Украина
- Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады «Стальной Кордон» (15-й мобильный пограничный отряд)
Новини.LIVE сообщили, что НАБУ и САП обнародовали новые подробности операции «Фемида» по рейдерскому захвату активов на сумму свыше 248 млн грн. Следствие считает, что к схеме причастны действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса президента и Минюста, судьи, а также хакеры.
Владимир Зеленский пообещал России дальний ответ на очередной массированный обстрел украинских городов. Президент подчеркнул, что удары по гражданскому населению и логистике не останутся безнаказанными, а Украина продолжит наращивать ресурсы для поражения вражеских целей в глубоком тылу РФ.