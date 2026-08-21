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В Украине хотят изменить систему мобилизации: эфир Ранок.LIVE

В Украине хотят изменить систему мобилизации: эфир Ранок.LIVE

21 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Россия совершила массированную атаку на Киев: эфир Ранок.LIVE

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19:47 Почему растет количество ДТП и что происходит с водой в столице: эфир Київський час

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18:48 Украина вернула 103 военнослужащих из плена РФ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Михаил Федоров высказался о выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

18 августа 2026
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20:52 Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

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18:17 Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

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08:00 В Украине хотят изменить систему мобилизации: эфир Ранок.LIVE

20 августа 2026
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18:13 Жестокие последствия массированой атаки РФ на Украину: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Киев приходит в себя после обстрела со стороны РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Россия совершила массированную атаку на Киев: эфир Ранок.LIVE

19 августа 2026
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19:47 Почему растет количество ДТП и что происходит с водой в столице: эфир Київський час

Владимир Зеленский заявил, что Минобороны должно подготовить конкретные предложения по изменениям в системе мобилизации, чтобы сделать её более гуманной. Президент подчеркнул, что ожидает от оборонного ведомства и командования ВСУ реальных решений по призыву, контрактной службе и ротации бойцов на фронте.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 21 августа

Эфир Ранок.LIVE 21 августа

Гости:

  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
  • Ирина Борзова, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель общественной организации "ВПЛ Украины"
  • Дмитрий Кулибаба, ветеран, заместитель руководителя Объединения добровольцев-ветеранов войны
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
  • Сергей Хара, кампаниец по биоразнообразию Greenpeace Украина
  • Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады «Стальной Кордон» (15-й мобильный пограничный отряд)

Новини.LIVE сообщили, что НАБУ и САП обнародовали новые подробности операции «Фемида» по рейдерскому захвату активов на сумму свыше 248 млн грн. Следствие считает, что к схеме причастны действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса президента и Минюста, судьи, а также хакеры.

Владимир Зеленский пообещал России дальний ответ на очередной массированный обстрел украинских городов. Президент подчеркнул, что удары по гражданскому населению и логистике не останутся безнаказанными, а Украина продолжит наращивать ресурсы для поражения вражеских целей в глубоком тылу РФ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Старые карты ПриватБанка: кому следует обратиться в отделение

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