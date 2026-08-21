Владимир Зеленский заявил, что Минобороны должно подготовить конкретные предложения по изменениям в системе мобилизации, чтобы сделать её более гуманной. Президент подчеркнул, что ожидает от оборонного ведомства и командования ВСУ реальных решений по призыву, контрактной службе и ротации бойцов на фронте.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 21 августа

Эфир Ранок.LIVE 21 августа

Гости:

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Ирина Борзова, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель общественной организации "ВПЛ Украины"

Дмитрий Кулибаба, ветеран, заместитель руководителя Объединения добровольцев-ветеранов войны

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины

Сергей Хара, кампаниец по биоразнообразию Greenpeace Украина

Иван Шевцов, полковник, начальник пресс-службы бригады «Стальной Кордон» (15-й мобильный пограничный отряд)

Новини.LIVE сообщили, что НАБУ и САП обнародовали новые подробности операции «Фемида» по рейдерскому захвату активов на сумму свыше 248 млн грн. Следствие считает, что к схеме причастны действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса президента и Минюста, судьи, а также хакеры.

Владимир Зеленский пообещал России дальний ответ на очередной массированный обстрел украинских городов. Президент подчеркнул, что удары по гражданскому населению и логистике не останутся безнаказанными, а Украина продолжит наращивать ресурсы для поражения вражеских целей в глубоком тылу РФ.