Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Евгения Хмары с должности заместителя министра обороны, а также прекратил исполнение им обязанностей главы оборонного ведомства. Кадровые изменения произошли на основании заявления чиновника по собственному желанию. Окончательное решение о кадровом назначении будет принято в ходе голосования в сессионном зале парламента. В целях соблюдения законодательной нормы, требующей гражданского статуса для главы Минобороны, претендент заранее согласился на увольнение с военной службы.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE 19 августа.

Эфир День.LIVE 19 августа

Гости эфира:

Игорь Попов, политолог;

Зиновий Свереда, доктор социальной экономики;

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Ярослав Юрчишин, председатель комитета по вопросам свободы слова;

Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;

Дмитрий Браславский, штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 110-й ОМБр.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада Украины утвердила Андрея Сибигу на посту министра иностранных дел, отдав в поддержку этого кадрового решения 266 депутатских голосов.

Параллельно премьер-министр Сергей Корецкий вынес на рассмотрение Рады коалиции стратегический проект правительственной Программы деятельности. В документе указаны основные направления работы исполнительной власти, в частности укрепление обороноспособности страны, комплексная поддержка предпринимательства и населения, а также форсирование евроинтеграционных реформ.