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Главная arrow Відео arrow Рада проголосует о назначении Евгения Хмары: эфир День.LIVE arrow
Рада проголосует о назначении Евгения Хмары: эфир День.LIVE

Рада проголосует о назначении Евгения Хмары: эфир День.LIVE

19 августа 2026 г. 13:14

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Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Евгения Хмары с должности заместителя министра обороны, а также прекратил исполнение им обязанностей главы оборонного ведомства. Кадровые изменения произошли на основании заявления чиновника по собственному желанию. Окончательное решение о кадровом назначении будет принято в ходе голосования в сессионном зале парламента. В целях соблюдения законодательной нормы, требующей гражданского статуса для главы Минобороны, претендент заранее согласился на увольнение с военной службы.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE 19 августа.

Эфир День.LIVE 19 августа

Гости эфира:

  • Игорь Попов, политолог;
  • Зиновий Свереда, доктор социальной экономики;
  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Ярослав Юрчишин, председатель комитета по вопросам свободы слова;
  • Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;
  • Дмитрий Браславский, штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 110-й ОМБр.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада Украины утвердила Андрея Сибигу на посту министра иностранных дел, отдав в поддержку этого кадрового решения 266 депутатских голосов.

Параллельно премьер-министр Сергей Корецкий вынес на рассмотрение Рады коалиции стратегический проект правительственной Программы деятельности. В документе указаны основные направления работы исполнительной власти, в частности укрепление обороноспособности страны, комплексная поддержка предпринимательства и населения, а также форсирование евроинтеграционных реформ.

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13:07 СБУ задержала агента ФСБ, который готовил заказные убийства военнослужащих

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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