Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

30 сентября 2026 г. 18:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Text

08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
Text

17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

28 сентября 2026
Text

18:23 Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2026
Text

17:55 США предлагают провести трехстороннюю встречу в ОАЭ: эфир Вечір.LIVE

Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Text

08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026
Text

17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Украины Евгений Хмара 30 сентября, накануне Дня защитников и защитниц, посетили пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на Лиманском направлении.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 30 сентября.

Гости эфира:

  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";
  • Андрей Добрянский — эксперт из "Центра отношений США-Украина";
  • Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина
  • Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве;
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008);
  • Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права;
  • Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);
  • Александр Ольшанский — президент холдинга Internet Invest Group.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский посетил бойцов 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении и обсудил с военными результаты операции "Вивальди". В рамках операции украинские военные уже вернули более 125 км² территории.

Также Новини.LIVE писал, что Украина утвердила дальнобойные операции на октябрь. Во время встречи с военными, Министерством обороны и ответственными за производство оружия также определили направления поставок необходимого оборудования для украинских F-16 до конца 2026 года.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

18:34 Жорин сравнил доходы чиновников и зарплаты бойцов

18:33 Сильные порывы ветра: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

18:25 Цены удивят: сколько будет стоить аренда жилья в Киеве и Варшаве в 2026 году

Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

18:20 Медкомиссия после контракта: отменяет ли ВЛК право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:19 Жорин: генералы РФ бросают пехоту с полигонов на остановку операции "Вивальди"

18:14 Песков назвал неуместной идею США об ослаблении санкций против РФ

18:00 Небо Украины могут открыть во время войны: при каких условиях возобновят полеты

17:44 В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

17:44 Украина инициировала срочное рассмотрение катастрофы в Олешках в ОБСЕ

Эксклюзив

18:34 Жорин сравнил доходы чиновников и зарплаты бойцов

18:33 Сильные порывы ветра: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

18:25 Цены удивят: сколько будет стоить аренда жилья в Киеве и Варшаве в 2026 году

18:20 Медкомиссия после контракта: отменяет ли ВЛК право на отсрочку

Эксклюзив

18:19 Жорин: генералы РФ бросают пехоту с полигонов на остановку операции "Вивальди"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:14 Песков назвал неуместной идею США об ослаблении санкций против РФ

18:00 Небо Украины могут открыть во время войны: при каких условиях возобновят полеты

17:44 В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

17:44 Украина инициировала срочное рассмотрение катастрофы в Олешках в ОБСЕ

17:40 Заморозки до -3 °С: прогноз погоды на Киевщине на завтра

22:33 Удары по дата-центрам и провайдерам: смогут ли одесситы без интернета

25 сентября

22:33 Судьба Одесского морского вокзала: что должно появиться на его месте

06:33 Экологические последствия войны для Чёрного моря и Одесского побережья

24 сентября

06:33 Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

23 сентября

22:33 Продукты в одесских магазинах: что происходит с ценами

21 сентября

22:33 Бархатный сезон в Одессе: сколько стоит отдых на двоих

18 сентября

22:33 Приближение зимы и обстрелы: планируют ли одесситы уезжать из города

17 сентября

18:46 Они спасают жизни одесситов: как изменилась работа ГСЧС во время войны

Репортаж

06:33 Цены на мясо выросли, на рыбу держутся: цены на одесском Привозе

12 сентября

06:33 Одесситы о пустых полках: время запасаться продуктами

Text

18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Text

08:00 Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

29 сентября
Text

17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

30 сентября 2026 г. 13:35
Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026 г. 8:00
Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

29 сентября 2026 г. 17:53
Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

29 сентября 2026 г. 13:20
Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026 г. 8:00
Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

Россия атаковала Киев, Зеленский обещает ответить: эфир Вечір.LIVE

28 сентября 2026 г. 18:23
Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

28 сентября 2026 г. 13:18
Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

28 сентября 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации