Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Украины Евгений Хмара 30 сентября, накануне Дня защитников и защитниц, посетили пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на Лиманском направлении.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 30 сентября.

Гости эфира:

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Андрей Добрянский — эксперт из "Центра отношений США-Украина";

Шимон Бриман — историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина

Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004–2008);

Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права;

Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности);

Александр Ольшанский — президент холдинга Internet Invest Group.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский посетил бойцов 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении и обсудил с военными результаты операции "Вивальди". В рамках операции украинские военные уже вернули более 125 км² территории.

Также Новини.LIVE писал, что Украина утвердила дальнобойные операции на октябрь. Во время встречи с военными, Министерством обороны и ответственными за производство оружия также определили направления поставок необходимого оборудования для украинских F-16 до конца 2026 года.