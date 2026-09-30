Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области. Вместе с военными он обсудил, как изменилась тактика российских атак и как усилить защиту Киева и области.
Во время поездки Хмаре показали, как подразделения работают с воздушными целями — от их обнаружения и сопровождения до принятия решения об уничтожении. Одна из главных задач — сбивать российские ракеты и дроны еще на подходе к столице.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 30 сентября.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics
- Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Украины в Сумской области
- Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014–2015)
- Анастасия Куликова, лейтенант, начальник отделения управления первого отдела артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "ПОМСТА"
- Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
- Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета
- Оксана Выговская, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
- Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития
- Игорь Попов, политолог
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что дроны-перехватчики в Украине уже тестируют в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.
Также мы писали, что Россия использует временно оккупированные территории для запуска беспилотников и ракет по подконтрольной Украине территории. При этом места запуска БПЛА могут меняться, поскольку для них нет постоянных стационарных баз.