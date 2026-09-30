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Главная arrow Відео arrow Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE arrow
Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

Хмара рассказал, как усилят защиту Киева от российских атак: эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2026 г. 8:00

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29 сентября 2026
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17:53 Украина тестирует собственные перехватчики: эфир Вечір.LIVE

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Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области. Вместе с военными он обсудил, как изменилась тактика российских атак и как усилить защиту Киева и области.

Во время поездки Хмаре показали, как подразделения работают с воздушными целями — от их обнаружения и сопровождения до принятия решения об уничтожении. Одна из главных задач — сбивать российские ракеты и дроны еще на подходе к столице.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 30 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics
  • Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Украины в Сумской области
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014–2015)
  • Анастасия Куликова, лейтенант, начальник отделения управления первого отдела артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "ПОМСТА"
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины
  • Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета
  • Оксана Выговская, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
  • Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития
  • Игорь Попов, политолог

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что дроны-перехватчики в Украине уже тестируют в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Также мы писали, что Россия использует временно оккупированные территории для запуска беспилотников и ракет по подконтрольной Украине территории. При этом места запуска БПЛА могут меняться, поскольку для них нет постоянных стационарных баз.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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