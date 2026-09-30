Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области. Вместе с военными он обсудил, как изменилась тактика российских атак и как усилить защиту Киева и области.

Во время поездки Хмаре показали, как подразделения работают с воздушными целями — от их обнаружения и сопровождения до принятия решения об уничтожении. Одна из главных задач — сбивать российские ракеты и дроны еще на подходе к столице.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 30 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics

Олег Стрилка, пресс-секретарь ГСЧС Украины в Сумской области

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014–2015)

Анастасия Куликова, лейтенант, начальник отделения управления первого отдела артиллерийского подразделения "Unit-A" бригады "ПОМСТА"

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Оксана Выговская, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Богдан Кицак, народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития

Игорь Попов, политолог

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что дроны-перехватчики в Украине уже тестируют в боевых условиях. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, прототипы сбивают вражеские беспилотники, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Также мы писали, что Россия использует временно оккупированные территории для запуска беспилотников и ракет по подконтрольной Украине территории. При этом места запуска БПЛА могут меняться, поскольку для них нет постоянных стационарных баз.