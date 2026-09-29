В ходе ночной атаки Россия повредила депо железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", дата-центры и жилые дома в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В Одесской области в результате ударов были повреждены учебное заведение и общежитие, также были атакованы два иностранных судна.
Российские войска также нанесли удары по Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областям, Запорожью, Житомирской области, Волыни и Ровенской области. Среди поврежденных объектов — энергетическая инфраструктура, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 29 сентября, в 13:00.
Гости эфира:
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
- Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
- Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
- Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;
- Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Напомним, Новини.LIVE сообщали, что во время ночной атаки украинская противовоздушная оборона сбивала цели, в том числе баллистические. Президент поблагодарил Францию и Германию за пакеты поддержки украинской ПВО ракетами, переданные в эти дни.
Также мы сообщали, что 29 сентября на улице Жилянской в Киеве после утренней российской атаки правоохранители ограничили доступ к одному из кварталов. Полиция оцепила периметр вокруг места падения, поскольку там остаётся боевая часть, поэтому людей в опасный участок не пропускают.