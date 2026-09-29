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Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

Россия повредила депо и датацентры в Киеве: эфир День.LIVE

29 сентября 2026 г. 13:20

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08:00 Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

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13:18 Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

В ходе ночной атаки Россия повредила депо железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", дата-центры и жилые дома в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В Одесской области в результате ударов были повреждены учебное заведение и общежитие, также были атакованы два иностранных судна.

Российские войска также нанесли удары по Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областям, Запорожью, Житомирской области, Волыни и Ровенской области. Среди поврежденных объектов — энергетическая инфраструктура, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 29 сентября, в 13:00.

Гости эфира:

  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;
  • Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что во время ночной атаки украинская противовоздушная оборона сбивала цели, в том числе баллистические. Президент поблагодарил Францию и Германию за пакеты поддержки украинской ПВО ракетами, переданные в эти дни.

Также мы сообщали, что 29 сентября на улице Жилянской в Киеве после утренней российской атаки правоохранители ограничили доступ к одному из кварталов. Полиция оцепила периметр вокруг места падения, поскольку там остаётся боевая часть, поэтому людей в опасный участок не пропускают.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Помощь от UNICEF Ukraine: кому и где доступна поддержка

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