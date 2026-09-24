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Главная arrow Відео arrow Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем arrow
Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

24 сентября 2026 г. 20:00

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20:00 Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

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08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

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20:00 Цены, война и отъезд молодежи: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

Text

17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

Text

12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

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08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ обсудит с ведущим Новини.LIVE Виталием Прудиусом перспективы завершения войны, стратегию России и будущее Украины в условиях демографических и экономических вызовов.

Об этом и не только смотрите в интервью "Світ на зламі" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы разговора

  • Может ли война закончиться до зимы?
  • Почему Россия не соглашается на прекращение огня?
  • Война на истощение: к какой цели стремится Кремль?
  • Готовит ли РФ новый этап войны после завершения нынешнего периода?
  • Зачем Путин формирует новые политические элиты из военных?
  • Демографический кризис в Украине и будущее населения страны.
  • Почему в Украине становится меньше юношей в выпускных классах и куда уезжает молодежь?
  • Могут ли санкции США против России повлиять на ход войны?
  • Китай и США: новое геополитическое противостояние за ресурсы.
  • Может ли Китай усилить контроль над Россией после Путина?
  • Мировой энергетический кризис и риски для рынка топлива.
  • Подорожает ли дизельное топливо и что будет с ценами в Украине?
  • От чего будет зависеть ситуация с топливом зимой?

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 млрд евро финансовой поддержки Украине. Помощь поступит в рамках программы Ukraine Facility.

Также Новини.LIVE писали, что сразу шесть правозащитных организаций заявили о случаях, когда банки блокируют переводы на официальный счет ВАКС в Госказначействе. Из-за этого, по их словам, подозреваемые остаются в СИЗО, хотя суд определил для них залог в качестве альтернативы содержанию под стражей. Правозащитники требуют от Национального банка Украины (НБУ) вмешаться в ситуацию и прекратить блокировку таких платежей.

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