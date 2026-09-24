Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ обсудит с ведущим Новини.LIVE Виталием Прудиусом перспективы завершения войны, стратегию России и будущее Украины в условиях демографических и экономических вызовов.

Об этом и не только смотрите в интервью "Світ на зламі" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы разговора

Может ли война закончиться до зимы?

Почему Россия не соглашается на прекращение огня?

Война на истощение: к какой цели стремится Кремль?

Готовит ли РФ новый этап войны после завершения нынешнего периода?

Зачем Путин формирует новые политические элиты из военных?

Демографический кризис в Украине и будущее населения страны.

Почему в Украине становится меньше юношей в выпускных классах и куда уезжает молодежь?

Могут ли санкции США против России повлиять на ход войны?

Китай и США: новое геополитическое противостояние за ресурсы.

Может ли Китай усилить контроль над Россией после Путина?

Мировой энергетический кризис и риски для рынка топлива.

Подорожает ли дизельное топливо и что будет с ценами в Украине?

От чего будет зависеть ситуация с топливом зимой?

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Совет Европейского Союза принял решение о выделении почти 3 млрд евро финансовой поддержки Украине. Помощь поступит в рамках программы Ukraine Facility.

Также Новини.LIVE писали, что сразу шесть правозащитных организаций заявили о случаях, когда банки блокируют переводы на официальный счет ВАКС в Госказначействе. Из-за этого, по их словам, подозреваемые остаются в СИЗО, хотя суд определил для них залог в качестве альтернативы содержанию под стражей. Правозащитники требуют от Национального банка Украины (НБУ) вмешаться в ситуацию и прекратить блокировку таких платежей.