Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне атаковали критически важную гражданскую инфраструктуру Украины. По его словам, РФ нанесла удары по крупным украинским дата-центрам, пытаясь прервать поток информации. Сибига подчеркнул, что оперативные предупреждения о ракетных и дронных угрозах имеют жизненно важное значение, ведь они спасают жизни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 24 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;

Сергей Тищенко "Тренер" — командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го Армейского корпуса;

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;

Михаил Цимбалюк — народный депутат от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Константин Корсун — эксперт по вопросам кибербезопасности.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Киеву 24 сентября 2026 года, заявив о необходимости усиления давления на Россию. По его словам, во время атаки он как раз обсуждал с конгрессменами США санкции против РФ и закон Линдси Грэма. Зеленский призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить санкции против России.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия ночью 24 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице зафиксировали повреждения жилых и нежилых зданий, а также родильного дома. Последствия удара зафиксировали в пяти районах города, возникли возгорания и разрушения. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум восемь пострадали.