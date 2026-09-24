Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне атаковали критически важную гражданскую инфраструктуру Украины. По его словам, РФ нанесла удары по крупным украинским дата-центрам, пытаясь прервать поток информации. Сибига подчеркнул, что оперативные предупреждения о ракетных и дронных угрозах имеют жизненно важное значение, ведь они спасают жизни.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 24 сентября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
- Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;
- Сергей Тищенко "Тренер" — командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го Армейского корпуса;
- Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
- Михаил Цимбалюк — народный депутат от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Константин Корсун — эксперт по вопросам кибербезопасности.
Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Киеву 24 сентября 2026 года, заявив о необходимости усиления давления на Россию. По его словам, во время атаки он как раз обсуждал с конгрессменами США санкции против РФ и закон Линдси Грэма. Зеленский призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить санкции против России.
Новини.LIVE также сообщали, что Россия ночью 24 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице зафиксировали повреждения жилых и нежилых зданий, а также родильного дома. Последствия удара зафиксировали в пяти районах города, возникли возгорания и разрушения. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум восемь пострадали.