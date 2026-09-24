Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE arrow
Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
Text

19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Text

18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Text

18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

Text

13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

Text
Эксклюзив

07:35Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

22 сентября 2026
Text

20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

Text

17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
Text

19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Text

18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Text

18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россияне атаковали критически важную гражданскую инфраструктуру Украины. По его словам, РФ нанесла удары по крупным украинским дата-центрам, пытаясь прервать поток информации. Сибига подчеркнул, что оперативные предупреждения о ракетных и дронных угрозах имеют жизненно важное значение, ведь они спасают жизни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 24 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;
  • Сергей Тищенко "Тренер" — командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го Армейского корпуса;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Константин Корсун — эксперт по вопросам кибербезопасности.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Киеву 24 сентября 2026 года, заявив о необходимости усиления давления на Россию. По его словам, во время атаки он как раз обсуждал с конгрессменами США санкции против РФ и закон Линдси Грэма. Зеленский призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить санкции против России.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия ночью 24 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице зафиксировали повреждения жилых и нежилых зданий, а также родильного дома. Последствия удара зафиксировали в пяти районах города, возникли возгорания и разрушения. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум восемь пострадали.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:12 Хотели Киев за три дня: Сибига поставил Лаврова на место

08:10 С кем останется ребенок после развода: на что обращает внимание суд

Эксклюзив

08:05 Зеленский назвал три возможных варианта перемирия

08:00 Помощь от УВКБ ООН: как получить более 12 000 грн тем, кому 60+

Text

08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:49 Зеленский попросил Трампа привлечь лидера Китая к давлению на Путина

Эксклюзив

07:38 Зеленский опроверг слухи о напряжённом разговоре с фон дер Ляйен

07:22 Прожиточный минимум с 1 октября: изменятся ли социальные стандарты в Украине

07:10 Красный статус в Резерв+: что он означает на самом деле

07:01 Защитные элементы старых долларов: в ПриватБанке назвали нюансы

08:12 Хотели Киев за три дня: Сибига поставил Лаврова на место

08:10 С кем останется ребенок после развода: на что обращает внимание суд

Эксклюзив

08:05 Зеленский назвал три возможных варианта перемирия

08:00 Помощь от УВКБ ООН: как получить более 12 000 грн тем, кому 60+

Эксклюзив

07:49 Зеленский попросил Трампа привлечь лидера Китая к давлению на Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:38 Зеленский опроверг слухи о напряжённом разговоре с фон дер Ляйен

07:22 Прожиточный минимум с 1 октября: изменятся ли социальные стандарты в Украине

07:10 Красный статус в Резерв+: что он означает на самом деле

07:01 Защитные элементы старых долларов: в ПриватБанке назвали нюансы

06:42 В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые дома и медучреждение

06:33 Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

23 сентября

22:33 Продукты в одесских магазинах: что происходит с ценами

21 сентября

22:33 Бархатный сезон в Одессе: сколько стоит отдых на двоих

18 сентября

22:33 Приближение зимы и обстрелы: планируют ли одесситы уезжать из города

17 сентября

18:46 Они спасают жизни одесситов: как изменилась работа ГСЧС во время войны

Репортаж

06:33 Цены на мясо выросли, на рыбу держутся: цены на одесском Привозе

12 сентября

06:33 Одесситы о пустых полках: время запасаться продуктами

11 сентября
Репортаж

06:33 Вызовы для экономики и курс доллара: что ждет одесситов осенью

10 сентября

06:33 Полупустые полки в магазинах: запасаются ли одесситы продуктами

9 сентября

06:33 Рынок Черемушки в Одессе: как изменились цены, ассортимент и спрос

Text

08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября
Text

19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Text

18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Text

18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

23 сентября 2026 г. 19:00
Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

23 сентября 2026 г. 18:25
В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

23 сентября 2026 г. 18:08
Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

23 сентября 2026 г. 15:33
Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

23 сентября 2026 г. 13:27
Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026 г. 8:00
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

23 сентября 2026 г. 7:35
Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

22 сентября 2026 г. 20:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации