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Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

22 сентября 2026 г. 17:26

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Государство резко сократило капитальные расходы: эфир Ранок.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

21 сентября 2026
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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Вечером 22 сентября у него запланирована важная встреча с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры планируют обсудить вопросы безопасности, укрепление украинской противовоздушной обороны и возможное энергетическое перемирие.

Об этом и многом другом можно узнать в программе Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Встреча запланирована на 13:15 по местному времени, то есть на 20:15 по Киеву, и должна продлиться около часа.

Гости:

  • Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Петр Кузик, командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" НГУ;
  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016–2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике;
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий;
  • Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";
  • Павел Фролов, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии

Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Президент Украины должен провести переговоры с Дональдом Трампом, выступить на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН и встретиться с лидерами Дании, Великобритании, Японии, главами ЕК и МВФ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Нью-Йорке начались основные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, где поздоровался с несколькими делегатами. Его выступление ожидается завтра.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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