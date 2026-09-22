Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Вечером 22 сентября у него запланирована важная встреча с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры планируют обсудить вопросы безопасности, укрепление украинской противовоздушной обороны и возможное энергетическое перемирие.

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Встреча запланирована на 13:15 по местному времени, то есть на 20:15 по Киеву, и должна продлиться около часа.

Гости:

Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Петр Кузик, командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" НГУ;

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016–2019 гг., эксперт по экономической и социальной политике;

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";

Павел Фролов, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии

Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Президент Украины должен провести переговоры с Дональдом Трампом, выступить на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН и встретиться с лидерами Дании, Великобритании, Японии, главами ЕК и МВФ.

Как сообщали Новини.LIVE, в Нью-Йорке начались основные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН, где поздоровался с несколькими делегатами. Его выступление ожидается завтра.