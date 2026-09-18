Государство без предупреждения заморозило финансирование всех капитальных расходов, как сообщил глава крупной инфраструктурной компании Максим Шкиль. Это происходит на фоне существенных трудностей с бюджетом, поскольку ранее Министерство финансов предупредило о нехватке средств, вероятном недоборе 70 миллиардов гривен налогов и необходимости привлечь еще 27 миллиардов долларов на нужды обороны до конца 2026 года. Официальных комментариев или разъяснений от финансовых ведомств относительно причин приостановки выплат пока не поступало.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 18 сентября.

Эфир "Ранок.LIVE" 18 сентября

Приглашенные гости:

Ярослав Телешун, кандидат политических наук

Сергей Демченко, народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам правовой политики

Ирина Борзова, народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики

Евгений Пилипенко, коммерческий директор компании "Генерал Черешня"

Сергей Козырь, народный депутат от партии "Слуга народа", соучредитель общественной организации "ВПО Украины"

Егор Чернев, народный депутат, "Слуга народа", председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Андрей Еременко, социолог

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Александр Савченко, экономист, финансист

Виктория Гончаренко, диетолог, нутрициолог, врач-эндокринолог

Новини.LIVE сообщили, что Кабинет Министров утвердил проект Государственного бюджета на 2027 год, сосредоточив ресурсы на ключевых потребностях страны. В то же время в Верховной Раде разразилась критика, ведь один из народных депутатов заявил, что из документа полностью убрали средства на одну из крупнейших госпрограмм, подчеркнув, что все ресурсы сейчас должны идти исключительно на сектор обороны.

Отдельную волну обсуждений вызвал предложенный уровень прожиточного минимума, который сейчас составляет 3 559 гривен. Даже в самом Министерстве финансов признали, что реально прожить на такую сумму крайне сложно.

Параллельно правительство предусмотрело существенное повышение зарплат для медицинских работников. Чтобы удержать специалистов и поддержать систему здравоохранения, в бюджете на 2027 год запланирован рост минимальных выплат как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.