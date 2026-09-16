Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что проведение выборов в Украине возможно при условии установления перемирия на несколько месяцев. Он утверждает, что это время можно было бы использовать для подготовки избирательного процесса, а также для продолжения работы над завершением войны. В то же время одним из ключевых вызовов станет участие в голосовании около 9 миллионов украинцев, которые в настоящее время находятся за пределами страны. Отдельный вопрос — организация голосования для жителей временно оккупированных территорий.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Сергей Фурса, экономист, финансист

Пётр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши

Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Сергей Куюн, эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95"

Виталий Нестор, депутат Киевского городского совета, "Батькивщина", доктор юридических наук

Оксана Савчук, народный депутат Украины, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Леонид Емец, депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность", председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук

Гарик Корогодский, бизнесмен (основатель благотворительного фонда "Жизнелюб", совладелец ТРЦ "Dream")

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий

Игорь Молодан, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что отдельным вызовом остается возможность участия в выборах граждан, находящихся на временно оккупированных территориях. Украинский лидер подчеркивает, что необходимо определить механизм их голосования и обеспечить контроль за избирательным процессом в условиях нахождения там российских войск.

Мы сообщали, что ранее он отмечал, что проведение выборов в условиях полномасштабной войны может создать значительные риски для государства. Зеленский сообщил, что избирательный процесс во время боевых действий способен обострить внутренние противоречия и усилить раскол в обществе.