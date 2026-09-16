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ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2026 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лесной, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, генерал-лейтенант Игорь Романенко, командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика, заслуженный юрист Николай Голомша, народный депутат Юлия Гришина, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, политолог-международник Тарас Семенюк, начальник управления коммуникаций Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и президент Украинского института сна ребенка Дарья Пилипенко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже дала первые результаты. В частности, украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления.

"Всего 75 квадратных километров территории, деоккупировано Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Вместе это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", — говорится в заявлении Третьего армейского корпуса.

Как писали Новини.LIVE, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что украинские воины проводят наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Операция проходит в режиме максимальной информационной тишины.

Впоследствии стало известно, что силы Третьего армейского корпуса зачистили от российских оккупантов Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Среднее.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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