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ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2026 г. 18:05

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18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

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Силы обороны Украины нанесли удары по предприятию и объекту нефтяной промышленности в Саратовской и Волгоградской областях РФ. Также украинские силы нанесли удары по целям в Дагестане, Удмуртии, Тульской, Нижегородской, Пермской и Самарской областях. По словам президента Владимира Зеленского, в Черном море также есть результаты.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 11 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня важные события и темы в Украине и мире обсуждат:

  • Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Рамиз Юнус — профессор политологии Международного университета "Хазар";
  • Антон Кучухидзе — соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека;
  • Дмитрий Леушкин — эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";
  • Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;
  • Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
  • Ирина Рыбницкая — директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань".

Новини.LIVE сообщили, что OSINT-аналитики зафиксировали повреждения российского малого ракетного корабля "Буян-М" в гавани военно-морской базы в Новороссийске. Выводы были сделаны после анализа новых спутниковых и разведывательных снимков, а состояние судна специалисты оценивают как полностью небоеспособное. Корабли этого проекта могут быть носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины 7 сентября и в ночь на 8 сентября нанесли удары по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА, а в оккупированном Крыму, Запорожской и Донецкой областях — пункты управления беспилотниками и другие командные объекты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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