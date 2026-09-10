Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что глава Кремля готов к мирному соглашению, и выразил надежду на согласие Владимира Зеленского. Президент США отметил, что всю жизнь занимается переговорами и видит у лидеров обеих стран взаимную усталость от войны, добавив, что если Зеленский согласится пойти на соглашение, это будет "очень хорошо".

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 10 сентября

Приглашенные гости:

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Владимир Бицак, директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования

Виталий Свиридов, военнослужащий батальона беспилотных систем 110 ОМБр

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle

Руслан Рохов, политтехнолог

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, «Европейская Солидарность»

Зоя Вовк, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Черкасской области

Новини.LIVE сообщали ранее, что в августе глава МИД РФ Сергей Лавров публично отверг идею прекращения огня по текущей линии фронта. По его словам, Россию не устраивает временное перемирие или замораживание боевых действий на нынешних позициях. Прекращение войны якобы возможно исключительно в рамках «долгосрочного и устойчивого урегулирования» на условиях Москвы.

Между тем Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют провести личную встречу уже в сентябре. Как отметил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, перед личными переговорами президенты могут провести телефонный разговор в связи с активизацией мирных дипломатических инициатив.