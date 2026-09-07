Россия продолжает террор с использованием шахедов в Киеве и Киевской области, приезд в Киев американских переговорщиков по вопросу прекращения войны Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера, а также первый визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара — главные темы программы Остаповец_LIVE с Галиной Остаповец.

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Эфир Остаповец_LIVE

Уже больше недели Россия буквально терроризирует Киев и Киевскую область ударами реактивных дронов. Это новейшая версия шахидов, которую сложнее перехватить, поскольку она летит со скоростью до 600 км на высоте нескольких тысяч метров. И перед заходом на цель — совершает стремительное снижение.

Самый главный вопрос, который возникает у украинцев: сколько времени еще продлится этот террор с использованием шахедов? Ответ на этот вопрос дали глава ОПУ Кирилл Буданов и советник ОПУ по вопросам обороны Сергей Бескрестнов.

Индия усиливает дипломатическое присутствие в Украине. С первым отдельным визитом на этой неделе в Киев прибыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Главные темы переговоров — двустороннее сотрудничество между странами, пути завершения российской войны, а также безопасность Черного моря.

Напомним, по итогам встреч в Киеве с представителями президента США президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги, потребности Украины в противовоздушной обороне, технологическое сотрудничество и подготовку к зиме.

А после возвращения в США представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.