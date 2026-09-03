Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE arrow
В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

3 сентября 2026 г. 13:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026
Text

19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Text

18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026
Text

18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026
Text

19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Text

18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

В Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба, в ходе которой был ранен мужчина. Пострадавшего немедленно доставили медикам, в настоящее время ему оказывают необходимую помощь. Вооруженный злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранители ввели план специальной операции, на розыск и задержание нападавшего ориентированы наряды столичной полиции.

Об этом и других новостях смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 сентября

Гости эфира:

  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Виктор Савинок, политолог-международник, главный аналитик Западного института в Познани (Польша);
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
  • Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации «Будь с Украиной».

Новини.LIVE сообщали, что в СБУ раскрыли причину вооруженного конфликта с представителями ГУР, который произошел 2 сентября. Оказалось, что заместитель командира РДК Степан Каплунов имел связи с ФСБ РФ, но следственные действия по этому делу пошли не по плану и переросли в перестрелку.

Тем временем парламент досрочно прекратил полномочия двух народных депутатов от партии "Слуга народа". Речь идет об Андрее Жупанине и Остапе Шипайле. Предварительное голосование за лишение их мандатов провалилось из-за нехватки голосов, однако во время повторного рассмотрения 3 сентября инициативу всё-таки одобрили.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:11 Голосование с телефона: могут ли нардепы делать это за пределами Рады

14:10 Жесткая экономия в государственном бюджете: влияние на зарплаты и пенсии

Эксклюзив

13:58 В Борисполе сгорела фармацевтическая компания в результате атаки РФ

13:57 Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной

13:51 Рада заслушает силовиков из-за перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:25 Увидим динамику в мирных усилиях: Сибига о дипломатии

13:25 Сортировка — не проблема: куда одесситам сдавать пластик, батарейки и другое вторичное сырье

13:13 Кто становится коллаборационистом: мотивы и убеждения осужденных

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

13:05 За что могут заблокировать денежный перевод: пять оснований

14:11 Голосование с телефона: могут ли нардепы делать это за пределами Рады

14:10 Жесткая экономия в государственном бюджете: влияние на зарплаты и пенсии

Эксклюзив

13:58 В Борисполе сгорела фармацевтическая компания в результате атаки РФ

13:57 Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной

13:51 Рада заслушает силовиков из-за перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:25 Увидим динамику в мирных усилиях: Сибига о дипломатии

13:25 Сортировка — не проблема: куда одесситам сдавать пластик, батарейки и другое вторичное сырье

13:13 Кто становится коллаборационистом: мотивы и убеждения осужденных

13:05 За что могут заблокировать денежный перевод: пять оснований

13:02 В Киеве более 20 раз стреляли в директора медицинского центра

18:36 Для любимой Одессы: пожелания жителей ко Дню рождения города

06:33 День рождения Одессы: сегодня исполняется 232 или 611 лет

28 августа

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

27 августа

06:27 Одесситы о расходах на 1 сентября: сборы к школе продолжаются

26 августа
Эксклюзив

06:33 Новые профессии в Одессе: подготовка к защите Родины

24 августа

08:16 День независимости Украины: что этот день значит для одесситов

06:33 Независимость для меня — это свобода: одессит Олег Филимонов

23 августа
Эксклюзив

06:25 Украина должна провести выборы президента и в Верховную Раду, — Кулеба

21 августа

06:33 Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

20 августа

06:33 Убежища в центре Одессы: проверка доступности и комфорта

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

2 сентября
Text

19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Text

18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2026 г. 8:00
Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

2 сентября 2026 г. 19:34
В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

2 сентября 2026 г. 18:15
Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

2 сентября 2026 г. 13:05
Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026 г. 8:00
Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

1 сентября 2026 г. 18:13
Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

Последствия атаки на Киев: есть погибшие и пострадавшие — эфир День.LIVE

1 сентября 2026 г. 13:09
Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации