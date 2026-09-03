В Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба, в ходе которой был ранен мужчина. Пострадавшего немедленно доставили медикам, в настоящее время ему оказывают необходимую помощь. Вооруженный злоумышленник скрылся с места происшествия. Правоохранители ввели план специальной операции, на розыск и задержание нападавшего ориентированы наряды столичной полиции.

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Эфир День.LIVE 3 сентября

Гости эфира:

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Виктор Савинок, политолог-международник, главный аналитик Западного института в Познани (Польша);

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;

Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации «Будь с Украиной».

Новини.LIVE сообщали, что в СБУ раскрыли причину вооруженного конфликта с представителями ГУР, который произошел 2 сентября. Оказалось, что заместитель командира РДК Степан Каплунов имел связи с ФСБ РФ, но следственные действия по этому делу пошли не по плану и переросли в перестрелку.

Тем временем парламент досрочно прекратил полномочия двух народных депутатов от партии "Слуга народа". Речь идет об Андрее Жупанине и Остапе Шипайле. Предварительное голосование за лишение их мандатов провалилось из-за нехватки голосов, однако во время повторного рассмотрения 3 сентября инициативу всё-таки одобрили.