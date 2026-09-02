Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут говорить о жизни столицы в условиях войны. Обсудят последствия обстрелов, возможный дефицит продуктов, проблемы с общественным транспортом и другие вызовы для киевлян. Также речь пойдет о том, как Киев готовится к чрезвычайным ситуациям, хватает ли городу ресурсов и что делает власть, чтобы столица продолжала стабильно функционировать.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 годах, адвокат, доктор философии в области права;

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах;

Алексей Кучеренко — народный депутат от фракции "Батьківщина", министр по вопросам ЖКХ Украины в 2007–2010 годах.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире "Київський час":

Как предлагают изменить комендантский час, работу метро, мостов и наземного транспорта во время тревог;

Как избежать коллапса на киевских вокзалах и куда будут эвакуировать пассажиров во время комендантского часа;

Стоит ли разделять тревоги на дронные и ракетные, чтобы транспорт и бизнес не останавливались без необходимости;

Насколько Киев готов к отопительному сезону и что предусматривает план устойчивости столицы;

Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 2 сентября атаковали Национальный университет пищевых технологий в Киеве. В результате удара здания университета повреждены, некоторые корпуса подверглись значительным разрушениям. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

Новини.LIVE также писали, что военный аналитик Алексей Гетьман прогнозирует, что регулярные дневные атаки РФ на Киев могут прекратиться в течение двух-трех недель. По его словам, для этого Украина должна нанести мощные ответные удары по объектам на территории России. Гетьман также отметил, что четыре новейших средства противодействия дронам уже прошли испытания и вскоре должны начать сбивать вражеские дроны.