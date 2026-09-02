В Украине изменят систему воздушной тревоги, чтобы адаптировать её к новым российским ударам и сделать более понятной для населения и бизнеса. По словам президента, "жёлтый" уровень будет означать налёт беспилотников, а "красный" — угрозу ракет, баллистических ракет и массированных атак. Для каждого из них будут созданы свои, отличные друг от друга звуковые сигналы тревоги.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Вечер.LIVE" в среду, 2 сентября.

Гости эфира:

Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль)

Сергей Соболев — народный депутат от партии "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя украинской делегации в ПАСЕ

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности)

Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА

Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины (2016–2019 гг.)

Юрий Тандит — бывший советник председателя Службы безопасности Украины, бывший советник министра внутренних дел Украины

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют разделить воздушные тревоги на два уровня и ввести новые звуковые сигналы. Также в Киеве должны пересмотреть работу общественного транспорта во время угроз, в частности алгоритмы движения метро и наземного транспорта.

Новини.LIVE также сообщали о сокращении продолжительности воздушных тревог в Киеве. За шесть дней суммарное время опасности в ночное время сократилось с более чем 13 часов до 5 часов 21 минуты, а количество сигналов также уменьшилось.