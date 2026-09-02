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В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

2 сентября 2026 г. 18:15

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В Украине изменят систему воздушной тревоги, чтобы адаптировать её к новым российским ударам и сделать более понятной для населения и бизнеса. По словам президента, "жёлтый" уровень будет означать налёт беспилотников, а "красный" — угрозу ракет, баллистических ракет и массированных атак. Для каждого из них будут созданы свои, отличные друг от друга звуковые сигналы тревоги.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Вечер.LIVE" в среду, 2 сентября.

Гости эфира:

  • Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик
  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль)
  • Сергей Соболев — народный депутат от партии "Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя украинской делегации в ПАСЕ
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета, "Батькивщина" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности)
  • Владимир Мартыненко — советник министра внутренних дел Украины 2015–2021 гг., адвокат, доктор философии в области права
  • Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА
  • Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины (2016–2019 гг.)
  • Юрий Тандит — бывший советник председателя Службы безопасности Украины, бывший советник министра внутренних дел Украины

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют разделить воздушные тревоги на два уровня и ввести новые звуковые сигналы. Также в Киеве должны пересмотреть работу общественного транспорта во время угроз, в частности алгоритмы движения метро и наземного транспорта.

Новини.LIVE также сообщали о сокращении продолжительности воздушных тревог в Киеве. За шесть дней суммарное время опасности в ночное время сократилось с более чем 13 часов до 5 часов 21 минуты, а количество сигналов также уменьшилось.

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