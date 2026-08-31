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Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Ярослав Телешун, юрист-международник Роман Еделев, командир рекрутинговой группы штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, народный депутат Сергей Козырь, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак, политолог Павел Гай-Нижник, финансовый аналитик Виктор Гальчинский и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Россия прибегает к массированным атакам дронами, пытаясь измотать украинцев. За четыре дня было задействовано почти 1,5 тысячи беспилотников всех типов, около 800 из них были реактивными.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, в ночь на 31 августа российские оккупанты атаковали Запорожье дроном, в результате чего был зафиксирован удар по многоэтажному дому. Известно о двух раненых.

Кроме того, этой ночью Россия атаковала Киев дронами. В городе раздалась мощная серия взрывов. Также БпЛА летели и на населенные пункты в Киевской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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