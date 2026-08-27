Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

В ночь на 27 августа Россия нанесла удар по Киеву, повредив здание гимназии и медицинское учреждение. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, призвав жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира:

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Константин Матвиенко — политический эксперт;

Илья Несходовский — военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS";

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Игорь Попов — политолог;

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Как писали Новини.LIVE, ранее российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В результате атаки были разрушены частные дома в Броварском и Вышгородском районах, а в Бориспольском районе возник пожар на складских помещениях. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 27 августа российские дроны атаковали Киев. В Голосеевском районе упал вражеский беспилотник, повредив автомобиль, а в Печерском районе обломки вызвали пожар на нежилой территории. В результате атаки в Голосеевском районе пострадал мужчина.