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Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

27 августа 2026 г. 13:33

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В ночь на 27 августа Россия нанесла удар по Киеву, повредив здание гимназии и медицинское учреждение. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, призвав жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира:

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Илья Несходовский — военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Игорь Попов — политолог;
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Как писали Новини.LIVE, ранее российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В результате атаки были разрушены частные дома в Броварском и Вышгородском районах, а в Бориспольском районе возник пожар на складских помещениях. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 27 августа российские дроны атаковали Киев. В Голосеевском районе упал вражеский беспилотник, повредив автомобиль, а в Печерском районе обломки вызвали пожар на нежилой территории. В результате атаки в Голосеевском районе пострадал мужчина.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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