Новые подразделения ВСУ возглавят Прокопенко и Билецкий: эфир Вечір.LIVE

Украинское военное руководство определило дальнейшие шаги по усилению обороны на ключевых направлениях фронта. В частности, позиции Сил обороны в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого. Соответствующие решения Владимир Зеленский согласовал с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;

Сергей Ауслендер — израильский журналист;

Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";

Ярослав Железняк — народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Полина Замаскина — директор лицея № 290 Дарницкого района.

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года по итогам работы на фронте Владимир Зеленский определил совместно с военным руководством дальнейшие шаги по укреплению позиций Сил обороны. В Донецкой области планируется усилить две обновленные группировки под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого, на Запорожском направлении — планируется увеличить обеспечение, производство и закупки НРК, а также принять новые кадровые решения.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 августа Зеленский вместе с Михаилом Драпатым посетил военных 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении. Во время встречи обсудили обеспечение подразделений дронами, дальнобойной артиллерией и малыми РЛС. Также затронули вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовки и поощрения военных.