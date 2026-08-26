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Новые подразделения ВСУ возглавят Прокопенко и Билецкий: эфир Вечір.LIVE

Новые подразделения ВСУ возглавят Прокопенко и Билецкий: эфир Вечір.LIVE

26 августа 2026 г. 18:09

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08:00 Зеленский объявил новый план по прекращению войны: эфир Ранок.LIVE

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13:16 Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Украинское военное руководство определило дальнейшие шаги по усилению обороны на ключевых направлениях фронта. В частности, позиции Сил обороны в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого. Соответствующие решения Владимир Зеленский согласовал с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Евгением Хмарой.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;
  • Сергей Ауслендер — израильский журналист;
  • Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";
  • Ярослав Железняк — народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Полина Замаскина — директор лицея № 290 Дарницкого района.

Новини.LIVE сообщали, что 26 августа 2026 года по итогам работы на фронте Владимир Зеленский определил совместно с военным руководством дальнейшие шаги по укреплению позиций Сил обороны. В Донецкой области планируется усилить две обновленные группировки под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого, на Запорожском направлении — планируется увеличить обеспечение, производство и закупки НРК, а также принять новые кадровые решения.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 августа Зеленский вместе с Михаилом Драпатым посетил военных 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении. Во время встречи обсудили обеспечение подразделений дронами, дальнобойной артиллерией и малыми РЛС. Также затронули вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовки и поощрения военных.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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