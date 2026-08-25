Украина, США и европейские партнеры разработали новый вариант возможного урегулирования войны. 23 августа президент Владимир Зеленский представил совместную инициативу, выработанную в ходе переговоров с представителями Соединенных Штатов. Предложение предусматривает три основных шага: прекращение огня, взаимный отвод украинских и российских войск от нынешней линии фронта, а также гарантии безопасности для Украины со стороны Европейского Союза и НАТО.

О новом мирном плане, возможных компромиссах и перспективах завершения войны будут говорить в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира:

• Виктор Бобиренко, политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики

• Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины

• Борис Гулкевич, военный аналитик Defense Express

• Виталий Кулик, футуролог

• Денис Попович, военный аналитик

• Максим Несвитайлов, политолог, эксперт по международным отношениям

• Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011)

• Вадим Гречковский, адвокат

• Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике «Украинская призма»

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы и Балтии за новые пакеты военной помощи. В ходе саммита Украина – NB8 стороны также обсудили потребность ВСУ в специальных ракетах для комплексов Patriot, необходимых для защиты Украины от воздушных атак.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно необходимо привлечь 20 миллиардов долларов для обеспечения нужд армии до конца года. Среди возможных источников финансирования президент назвал замороженные российские активы.