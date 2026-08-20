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Жестокие последствия массированой атаки РФ на Украину: эфир Вечір.LIVE

Жестокие последствия массированой атаки РФ на Украину: эфир Вечір.LIVE

20 августа 2026 г. 18:13

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18:13 Жестокие последствия массированой атаки РФ на Украину: эфир Вечір.LIVE

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18:17 Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Россия ударила по Харьковщине и убила 10 человек: эфир День.LIVE

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18:13 Жестокие последствия массированой атаки РФ на Украину: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Киев приходит в себя после обстрела со стороны РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Россия совершила массированную атаку на Киев: эфир Ранок.LIVE

19 августа 2026
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19:47 Почему растет количество ДТП и что происходит с водой в столице: эфир Київський час

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18:48 Украина вернула 103 военнослужащих из плена РФ: эфир Вечір.LIVE

В четверг, 20 августа, российские войска совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которой есть погибшие и значительные разрушения. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве и Киевской области в результате удара погибли не менее 15 человек.

Во время атаки РФ применила ракеты различных типов, в частности баллистические, а также запустила 168 ударных беспилотников. Украинские защитники уничтожили все "Калибры", а общий показатель сбитых крылатых ракет составил 93%. Значительную часть дронов также удалось перехватить, сообщил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
  • Руслан Микула, соучредитель аналитического проекта DeepState
  • Сергей Козырь, народный депутат "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины"
  • Сергей Гайдай, политтехнолог

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска тщательно готовили атаку, совместив ударные беспилотники, крылатые ракеты и различные виды баллистического вооружения. По его словам, такое комбинированное применение оружия должно было нанести максимальный ущерб. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые с первых минут после удара помогают пострадавшим и проводят спасательные работы.

Новини.LIVE писали, что российские войска в течение недели осуществляли массированные атаки по украинским городам и населённым пунктам, применяя ударные дроны, авиабомбы и ракеты. По словам президента Владимира Зеленского, под российскими ударами оказались 13 областей, а в целом по Украине было запущено более 1550 беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 62 ракеты.

 

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