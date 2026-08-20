В четверг, 20 августа, российские войска совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которой есть погибшие и значительные разрушения. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве и Киевской области в результате удара погибли не менее 15 человек.
Во время атаки РФ применила ракеты различных типов, в частности баллистические, а также запустила 168 ударных беспилотников. Украинские защитники уничтожили все "Калибры", а общий показатель сбитых крылатых ракет составил 93%. Значительную часть дронов также удалось перехватить, сообщил Зеленский.
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Гости:
- Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
- Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
- Руслан Микула, соучредитель аналитического проекта DeepState
- Сергей Козырь, народный депутат "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины"
- Сергей Гайдай, политтехнолог
Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска тщательно готовили атаку, совместив ударные беспилотники, крылатые ракеты и различные виды баллистического вооружения. По его словам, такое комбинированное применение оружия должно было нанести максимальный ущерб. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые с первых минут после удара помогают пострадавшим и проводят спасательные работы.
Новини.LIVE писали, что российские войска в течение недели осуществляли массированные атаки по украинским городам и населённым пунктам, применяя ударные дроны, авиабомбы и ракеты. По словам президента Владимира Зеленского, под российскими ударами оказались 13 областей, а в целом по Украине было запущено более 1550 беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 62 ракеты.