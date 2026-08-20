В четверг, 20 августа, российские войска совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которой есть погибшие и значительные разрушения. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве и Киевской области в результате удара погибли не менее 15 человек.

Во время атаки РФ применила ракеты различных типов, в частности баллистические, а также запустила 168 ударных беспилотников. Украинские защитники уничтожили все "Калибры", а общий показатель сбитых крылатых ракет составил 93%. Значительную часть дронов также удалось перехватить, сообщил Зеленский.

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Гости:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Руслан Микула, соучредитель аналитического проекта DeepState

Сергей Козырь, народный депутат "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины"

Сергей Гайдай, политтехнолог

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска тщательно готовили атаку, совместив ударные беспилотники, крылатые ракеты и различные виды баллистического вооружения. По его словам, такое комбинированное применение оружия должно было нанести максимальный ущерб. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые с первых минут после удара помогают пострадавшим и проводят спасательные работы.

Новини.LIVE писали, что российские войска в течение недели осуществляли массированные атаки по украинским городам и населённым пунктам, применяя ударные дроны, авиабомбы и ракеты. По словам президента Владимира Зеленского, под российскими ударами оказались 13 областей, а в целом по Украине было запущено более 1550 беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 62 ракеты.