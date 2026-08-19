Вместе с приглашенными гостями в студии «Новости.LIVE» обсудим качество жизни в Киеве. В частности, среди главных тем — рост числа дорожно-транспортных происшествий, а также чистота воды и воздуха в столице.

Об этом и не только поговорим в эфире программы «Киевское время».

Темы и гости эфира

Почему в Киеве растет количество ДТП и почему они часто происходят в одних и тех же местах

Что не так с киевской водой — безопасно ли её пить и кто контролирует её качество

Каково состояние воздуха в городе, что вызывает загрязнение и как это влияет на здоровье киевлян

Гости эфира:

Владимир Крейденко, народный депутат от партии «Слуга народа»

Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию

Константин Андриюк, журналист, автор YouTube-канала «ЗупиниЛося»

Виктор Зотов, киевский архитектор, урбанист, основатель образовательной платформы CANactions

Юлия Овчинникова, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, биоразнообразия, природных ландшафтов, объектов природно-заповедного фонда и по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования