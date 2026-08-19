Вместе с приглашенными гостями в студии «Новости.LIVE» обсудим качество жизни в Киеве. В частности, среди главных тем — рост числа дорожно-транспортных происшествий, а также чистота воды и воздуха в столице.
Об этом и не только поговорим в эфире программы «Киевское время».
Темы и гости эфира
- Почему в Киеве растет количество ДТП и почему они часто происходят в одних и тех же местах
- Что не так с киевской водой — безопасно ли её пить и кто контролирует её качество
- Каково состояние воздуха в городе, что вызывает загрязнение и как это влияет на здоровье киевлян
Гости эфира:
- Владимир Крейденко, народный депутат от партии «Слуга народа»
- Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию
- Константин Андриюк, журналист, автор YouTube-канала «ЗупиниЛося»
- Виктор Зотов, киевский архитектор, урбанист, основатель образовательной платформы CANactions
- Юлия Овчинникова, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, биоразнообразия, природных ландшафтов, объектов природно-заповедного фонда и по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования