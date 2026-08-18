В высшем руководстве Вооруженных сил Украины произошли очередные кадровые перестановки. Соответствующими указами президент Владимир Зеленский освободил Владимира Карпенко от должности командующего Силами логистики ВСУ. Новым руководителем этой структуры назначен Юрий Погрибный, который теперь официально взял на себя руководство логистическим обеспечением армии.

Об этом и не только вы услышите в эфире "Ранок.LIVE" 18 августа.

Эфир "Ранок.LIVE" 18 августа

Гости эфира:

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;

Мирослав Лаба, эксперт по налоговой и регуляторной политике;

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ;

Игорь, позывной «Пиц», командир расчета БПЛА, 3-я ОШБр;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Максим Гардус, эксперт по энергетике, экономике и реформам (специалист по коммуникациям Razom We Stand).

Как сообщали ранее Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил об успешной серии дальнобойных ударов по стратегическим объектам на территории России. По его словам, в ходе атаки с применением отечественных ракет «Фламинго» были поражены ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре, аэродром «Саваслейка» и нефтяной терминал в Усть-Луге.

Одновременно Украина усилит стратегическую операцию по блокаде российского юга путем систематического уничтожения вражеской логистики и санкционного давления. Руководство государства готовит очередные пакеты ограничений, направленные против российского военно-промышленного комплекса и ключевых финансовых посредников агрессора.