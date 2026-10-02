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Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

2 октября 2026 г. 13:14

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Утром 2 октября в Киеве существенно осложнилось движение между левым и правым берегами после очередной российской атаки. Южный мост полностью перекрыли для автомобилей, а на мосту Метро и мосту Патона ввели ограничения движения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 2 октября.

Транспортный коллапс в Киеве после атаки

По информации городских властей, Южный мост перекрыт для автомобильного транспорта в обоих направлениях. На мосту Метро движение с левого на правый берег частично ограничено одной полосой, а на мосту Патона полностью ограничили движение с правого на левый берег.

Ограничения существенно усложнили передвижение по столице и повлияли на работу общественного транспорта. Часть автобусных маршрутов перенаправили через другие переправы.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности;
  • Вадим Гречковский — адвокат;
  • Илья Котов — кандидат наук по государственному управлению;
  • Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Регина Харченко — исполняющая обязанности городского головы Запорожья.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что из-за перекрытия и ограничения движения по мостам 2 октября в Киеве возникли масштабные пробки, а переезд между берегами местами занимал более двух часов. Наиболее действенной альтернативой стала городская электричка, тогда как автобусы курсировали со значительными задержками и по измененным маршрутам.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского удара по 25-этажному дому в Дарницком районе Киева погибла 24-летняя женщина. Еще двух жителей госпитализировали: 49-летнюю женщину с отравлением продуктами горения и 33-летнего мужчину с тяжелыми ожогами.

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