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Главная arrow Відео arrow Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE arrow
Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

30 сентября 2026 г. 13:35

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В ночь на 30 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистические ракеты. В столице зафиксированы разрушения, пожары, а также погибшие и пострадавшие. Последствия ударов зафиксированы в четырех районах Киева.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 30 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Ян Артюхов — руководитель группы по механизированному разминированию БФ "Разминирование Украины";
  • Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Юлия Гришина — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.

Новини.LIVE сообщили, что в результате российской атаки на Киев погибли два человека, наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Святошинском районе. В нескольких районах столицы повреждены частные дома, нежилые здания и электросети. Энергетики уже восстановили электроснабжение для 8 тысяч семей, работы продолжаются.

Новини.LIVE также писали, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Россия может пытаться парализовать жизнь в Киеве, систематически разрушая городскую инфраструктуру. По его словам, российские войска уже атакуют продовольственные склады, медицинские учреждения и предприятия фармацевтической отрасли. Ягун предположил, что таким образом РФ может стремиться спровоцировать гуманитарный кризис и заставить часть киевлян покинуть город.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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