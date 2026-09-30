Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

В ночь на 30 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив реактивные дроны и баллистические ракеты. В столице зафиксированы разрушения, пожары, а также погибшие и пострадавшие. Последствия ударов зафиксированы в четырех районах Киева.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 30 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Ян Артюхов — руководитель группы по механизированному разминированию БФ "Разминирование Украины";

Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Олег Постернак — политтехнолог;

Юлия Гришина — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.

Новини.LIVE сообщили, что в результате российской атаки на Киев погибли два человека, наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Святошинском районе. В нескольких районах столицы повреждены частные дома, нежилые здания и электросети. Энергетики уже восстановили электроснабжение для 8 тысяч семей, работы продолжаются.

Новини.LIVE также писали, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Россия может пытаться парализовать жизнь в Киеве, систематически разрушая городскую инфраструктуру. По его словам, российские войска уже атакуют продовольственные склады, медицинские учреждения и предприятия фармацевтической отрасли. Ягун предположил, что таким образом РФ может стремиться спровоцировать гуманитарный кризис и заставить часть киевлян покинуть город.