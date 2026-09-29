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Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

Россия расширяет мобилизацию и вербовку иностранцев: эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2026 г. 8:00

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Россия уже приступила к дополнительной мобилизации и увеличивает число людей, которых планирует привлечь к войне против Украины. В то же время Москва намерена расширять вербовку иностранцев в свои вооруженные силы.

"Фактически, россияне уже начали дополнительную мобилизацию. Они увеличивают количество набираемых людей и используют для этого различные методы. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев. Важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Мы проинформируем каждое правительство", — заявил Зеленский.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 29 сентября, в 8:00.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Виктор Бобиренко, политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики
  • Игорь Тодоров, член Украинской ассоциации внешней политики - Андрей Козинчук, военный психолог
  • Андрей Кривущенко, офицер штаба батальона "СВОБОДА"
  • Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство"
  • Владимир Вятрович, историк, руководитель Института национальной памяти в 2014–2019 годах
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук
  • Ольга Голубицкая, психолог
  • Екатерина Поп, пресс-секретарь Киевской городской военной администрации

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на территории России находятся солдаты Северной Кореи и Кремль готовится увеличить их количество. В обмен на это Москва предоставляет КНДР технологии, в том числе развернуто производство «Шахидов».

Новини.LIVE также писали, что стремительная милитаризация Северной Кореи и использование опыта войны России против Украины могут привести к опасным и трудноконтролируемым последствиям на Корейском полуострове. Глава ОП Кирилл Буданов призвал мир увидеть эту связь, пока ещё есть время.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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