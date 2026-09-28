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Главная arrow Відео arrow Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE arrow
Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки РФ: эфир День.LIVE

28 сентября 2026 г. 13:18

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Россия всю ночь и утро наносила удары по украинским регионам. В результате ударов есть погибшие и десятки раненых. Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях обстрелов в Харькове, Киеве и других областях, а также призвал международных партнеров усилить поддержку Украины.

Об этом и многом другом можно узнать в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»;
  • Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;
  • Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что в течение прошлой недели Россия выпустила по Украине более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. По его словам, значительная часть ракет была баллистической, а под ударом оказались жилые дома, энергетическая и другая гражданская инфраструктура.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 сентября Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских военных на Лиманском направлении в Донецкой области и в ходе других операций активной обороны. По его словам, за неделю на всех участках активных боевых действий украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военнослужащих — убитыми и ранеными.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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