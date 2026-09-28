Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, за сутки запустив 277 ударных беспилотников различных типов, из которых 155 были реактивными. В результате ударов есть погибшие и десятки раненых, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что намерения Москвы следует оценивать по реальным ударам, а не по ее заявлениям о деэскалации. Зеленский призвал международных партнеров немедленно ужесточить санкции и заявил о подготовке новых пакетов санкций против финансовых схем, производителей оружия и поставщиков компонентов для российского ВПК.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 28 сентября.
Эфир Ранок.LIVE 28 сентября
Приглашенные гости:
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий «Агентства моделирования ситуаций»;
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
- Татьяна Гасаненко, глава Олешковской городской военной администрации;
- Тарас Мышак, старший офицер отдела коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант;
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, бывший дипломат Посольства Украины в Иране;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта «Пантеривец»;
- Дарья Свистула, адвокат, руководитель Комитета Федерации работодателей Украины по вопросам защиты бизнеса и прав собственности.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажное здание, также поврежден ряд соседних домов; среди гражданских лиц есть пострадавшие.
Столица также оказалась под серией ударов. После ночной атаки на жилые дома и офисы россияне утром 28 сентября вновь направили на Киев дроны. Под повторное поражение попали автозаправочная станция и офисное здание, вспыхнули пожары.