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Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла массированный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

28 сентября 2026 г. 8:00

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Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, за сутки запустив 277 ударных беспилотников различных типов, из которых 155 были реактивными. В результате ударов есть погибшие и десятки раненых, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что намерения Москвы следует оценивать по реальным ударам, а не по ее заявлениям о деэскалации. Зеленский призвал международных партнеров немедленно ужесточить санкции и заявил о подготовке новых пакетов санкций против финансовых схем, производителей оружия и поставщиков компонентов для российского ВПК.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 28 сентября.

Эфир Ранок.LIVE 28 сентября

Приглашенные гости:

  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий «Агентства моделирования ситуаций»;
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Татьяна Гасаненко, глава Олешковской городской военной администрации;
  • Тарас Мышак, старший офицер отдела коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, бывший дипломат Посольства Украины в Иране;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта «Пантеривец»;
  • Дарья Свистула, адвокат, руководитель Комитета Федерации работодателей Украины по вопросам защиты бизнеса и прав собственности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажное здание, также поврежден ряд соседних домов; среди гражданских лиц есть пострадавшие.

Столица также оказалась под серией ударов. После ночной атаки на жилые дома и офисы россияне утром 28 сентября вновь направили на Киев дроны. Под повторное поражение попали автозаправочная станция и офисное здание, вспыхнули пожары.

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