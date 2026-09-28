Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, за сутки запустив 277 ударных беспилотников различных типов, из которых 155 были реактивными. В результате ударов есть погибшие и десятки раненых, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что намерения Москвы следует оценивать по реальным ударам, а не по ее заявлениям о деэскалации. Зеленский призвал международных партнеров немедленно ужесточить санкции и заявил о подготовке новых пакетов санкций против финансовых схем, производителей оружия и поставщиков компонентов для российского ВПК.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE 28 сентября.

Эфир Ранок.LIVE 28 сентября

Приглашенные гости:

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий «Агентства моделирования ситуаций»;

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;

Татьяна Гасаненко, глава Олешковской городской военной администрации;

Тарас Мышак, старший офицер отдела коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, бывший дипломат Посольства Украины в Иране;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта «Пантеривец»;

Дарья Свистула, адвокат, руководитель Комитета Федерации работодателей Украины по вопросам защиты бизнеса и прав собственности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажное здание, также поврежден ряд соседних домов; среди гражданских лиц есть пострадавшие.

Столица также оказалась под серией ударов. После ночной атаки на жилые дома и офисы россияне утром 28 сентября вновь направили на Киев дроны. Под повторное поражение попали автозаправочная станция и офисное здание, вспыхнули пожары.