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Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

23 сентября 2026 г. 18:25

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп в Нью-Йорке, Украина готова прекратить боевые действия: эфир Ранок.LIVE

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное ситуации в Украине. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. В ходе заседания планируется обсудить ситуацию в Украине.

Посмотреть выступление Владимира Зеленского можно в прямой трансляции Новини.LIVE.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить его реальную силу, поскольку от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.

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