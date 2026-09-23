Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное ситуации в Украине. Ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. В ходе заседания планируется обсудить ситуацию в Украине.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить его реальную силу, поскольку от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.