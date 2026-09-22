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Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

22 сентября 2026 г. 13:01

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18:09 Трамп заявил о коллапсе производства дизеля в РФ: эфир Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политический и общественный деятель Николай Томенко, народный депутат Дмитрий Костюк, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, корейский эксперт Николай Полищук, политолог Александр Колесниченко и доктор исторических наук Сергей Стельмах.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят предстоящую встречу украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября Зеленский находится в США с рабочим визитом. В частности, он проведет переговоры с Трампом, выступит на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также проведет несколько встреч.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что переговоры между президентами США и Украины позволят добиться прогресса. Однако он считает завершение российско-украинской войны сложной задачей.

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