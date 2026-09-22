Гостями эфира День.LIVE стали политический и общественный деятель Николай Томенко, народный депутат Дмитрий Костюк, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, корейский эксперт Николай Полищук, политолог Александр Колесниченко и доктор исторических наук Сергей Стельмах.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят предстоящую встречу украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября Зеленский находится в США с рабочим визитом. В частности, он проведет переговоры с Трампом, выступит на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также проведет несколько встреч.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что переговоры между президентами США и Украины позволят добиться прогресса. Однако он считает завершение российско-украинской войны сложной задачей.