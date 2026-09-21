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ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

21 сентября 2026 г. 8:00

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Трамп готов ввести санкции Грема против России: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

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13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2026
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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

Text

08:00 Государство резко сократило капитальные расходы: эфир Ранок.LIVE

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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны нанесли удары по объектам в Московской области. Операция была проведена СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ССО, ГУР и СЗР. Целями стали одно из ключевых предприятий нефтяной отрасли России и логистический объект российских войск. Для поражения были использованы FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", "Vendetta", "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Сичень" и "Pelican".

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

  • Вадим Трюхан, политолог, юрист-международник;
  • Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Мария "Софт", пресс-офицер структурного подразделения Главного отдела беспилотных систем (ГВБпС) "Феникс";
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Назарий Волянский, директор Агентства регионального развития Киевской области;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Екатерина Анищенко, адвокат, председатель военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОВА.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины отметил после удара по РФ, что украинские дальнобойные средства сработали "очень ощутимо". Он добавил, что поражение одного из ключевых НПЗ России — это "миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину".

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2000 ударных беспилотников, около 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. В связи с масштабом атак глава государства призвал международных партнеров усилить давление на РФ и ввести новые санкции.

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07:25 Водитель такси может отказать в поездке: когда это законно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:35 Статьи не помогут: военный предложил изменить подход к СОЧ

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