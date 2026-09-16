Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать ситуацию с безопасностью в столице: атаки "Шахедов" и "Гераней" по жилой застройке, удары по АЗС, мобильные укрытия и антидроновые сетки. Эксперты обсудят риски для крупнейших ТРЦ и то, как в новых условиях работать и выживать киевскому бизнесу.

Также в ходе эфира разберут ситуацию с железной дорогой и столичными вокзалами: постоянные задержки, атаки на поезда и проблемы с выездом из Киева и прибытием в столицу. Становятся ли эти вызовы новой реальностью для Киева и как городу адаптироваться к ним — об этом будут говорить в прямом эфире.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире "Київський час":

Ситуация с безопасностью в столице: "Шахеды" и "Герани" среди гражданской застройки, удары по АЗС, мобильные укрытия и антидроновые сетки — становится ли это новой реальностью для Киева;

Крупнейшие ТРЦ столицы под угрозой: какие риски для торговых центров и как в таких условиях выживать киевскому бизнесу;

Железная дорога и вокзалы: постоянные задержки, атаки на поезда и проблемы с выездом из столицы и прибытием в Киев;

Как пассажирам добираться до Киева и выезжать из столицы в условиях перебоев в работе железной дороги.

Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 14 сентября ни один из киевских автовокзалов и автостанций не имеет зарегистрированного объекта фонда защитных сооружений. Речь идет, в частности, о Центральном автовокзале и автостанциях "Дарница", "Южная", "Дачная", "Полесье" и "Подол". В то же время движение транспорта во время воздушной тревоги может прерываться, а пассажирам рекомендуют заранее узнать, где находится ближайшее укрытие, и направляться туда после объявления тревоги.

Мы сообщали, что АЗС в Киевской области получат дополнительный инструмент для реагирования на воздушные угрозы — доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны Украины. Ранее сотрудники автозаправок в основном ориентировались на общий сигнал воздушной тревоги, тогда как теперь смогут получать больше информации о конкретной ситуации и своевременно реагировать на потенциальную опасность.