Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час arrow
Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

16 сентября 2026 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Text

18:11 Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2026
Text

18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

Text

08:00 Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026
Text

18:56 Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Text

17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

Text

13:13 Зеленский отреагировал на подозрение Генпрокуратуры в адрес руководителей НАБУ и САП:

Text

19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Text

18:11 Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2026
Text

18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать ситуацию с безопасностью в столице: атаки "Шахедов" и "Гераней" по жилой застройке, удары по АЗС, мобильные укрытия и антидроновые сетки. Эксперты обсудят риски для крупнейших ТРЦ и то, как в новых условиях работать и выживать киевскому бизнесу.

Также в ходе эфира разберут ситуацию с железной дорогой и столичными вокзалами: постоянные задержки, атаки на поезда и проблемы с выездом из Киева и прибытием в столицу. Становятся ли эти вызовы новой реальностью для Киева и как городу адаптироваться к ним — об этом будут говорить в прямом эфире.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире "Київський час":

  • Ситуация с безопасностью в столице: "Шахеды" и "Герани" среди гражданской застройки, удары по АЗС, мобильные укрытия и антидроновые сетки — становится ли это новой реальностью для Киева;
  • Крупнейшие ТРЦ столицы под угрозой: какие риски для торговых центров и как в таких условиях выживать киевскому бизнесу;
  • Железная дорога и вокзалы: постоянные задержки, атаки на поезда и проблемы с выездом из столицы и прибытием в Киев;
  • Как пассажирам добираться до Киева и выезжать из столицы в условиях перебоев в работе железной дороги.

Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 14 сентября ни один из киевских автовокзалов и автостанций не имеет зарегистрированного объекта фонда защитных сооружений. Речь идет, в частности, о Центральном автовокзале и автостанциях "Дарница", "Южная", "Дачная", "Полесье" и "Подол". В то же время движение транспорта во время воздушной тревоги может прерываться, а пассажирам рекомендуют заранее узнать, где находится ближайшее укрытие, и направляться туда после объявления тревоги.

Мы сообщали, что АЗС в Киевской области получат дополнительный инструмент для реагирования на воздушные угрозы — доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны Украины. Ранее сотрудники автозаправок в основном ориентировались на общий сигнал воздушной тревоги, тогда как теперь смогут получать больше информации о конкретной ситуации и своевременно реагировать на потенциальную опасность.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:41 Генпрокурор США отказался расследовать финансирование свадьбы Трампа-младшего

19:30 Госбюджет-2027 без Национального кэшбэка: почему не предусмотрели финансирование

19:25 Озера в Карпатах: почему за обычное купание можно получить штраф

19:10 Карточки Pokеmon продают за сотни тысяч долларов: что происходит с рынком

Text

19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:59 ГНСУ: Беларусь снова включила ретрансляторы для РФ

18:58 Сухомлин: Киев готов к зиме всего на 40%

Репортаж

18:40 Тихий: Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

18:25 От E901 до E914: что означает маркировка на овощах и фруктах

18:22 На Харьковщину возвращается тепло: прогноз погоды на завтра

19:41 Генпрокурор США отказался расследовать финансирование свадьбы Трампа-младшего

19:30 Госбюджет-2027 без Национального кэшбэка: почему не предусмотрели финансирование

19:25 Озера в Карпатах: почему за обычное купание можно получить штраф

19:10 Карточки Pokеmon продают за сотни тысяч долларов: что происходит с рынком

18:59 ГНСУ: Беларусь снова включила ретрансляторы для РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:58 Сухомлин: Киев готов к зиме всего на 40%

Репортаж

18:40 Тихий: Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

18:25 От E901 до E914: что означает маркировка на овощах и фруктах

18:22 На Харьковщину возвращается тепло: прогноз погоды на завтра

18:20 Выплаты после ранения: какие документы необходимо проверить бойцу

06:33 Одесситы о пустых полках: время запасаться продуктами

11 сентября
Репортаж

06:33 Вызовы для экономики и курс доллара: что ждет одесситов осенью

10 сентября

06:33 Полупустые полки в магазинах: запасаются ли одесситы продуктами

9 сентября

06:33 Рынок Черемушки в Одессе: как изменились цены, ассортимент и спрос

8 сентября

06:33 Переговоры с спецпредставителями США: чего ожидают одесситы

5 сентября

06:33 Продукты в супермаркетах Одессы: цены и наличие товаров

4 сентября
Эксклюзив

06:40 Число украинцев неуклонно сокращается, — Либанова

2 сентября

18:36 Для любимой Одессы: пожелания жителей ко Дню рождения города

06:33 День рождения Одессы: сегодня исполняется 232 или 611 лет

28 августа

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

Text

19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

Text

18:11 Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

15 сентября
Text

18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

Выборы в Украине: Зеленский назвал условие их проведения — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2026 г. 18:11
Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

16 сентября 2026 г. 13:25
ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2026 г. 8:00
Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2026 г. 18:15
Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: эфир День.LIVE

15 сентября 2026 г. 13:04
Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2026 г. 8:00
Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

Украина испытывает перехватчики нового поколения: эфир Вечір.LIVE

14 сентября 2026 г. 18:56
НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

14 сентября 2026 г. 17:27

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации