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Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

Маккол заявил, что Трамп подпишет санкции против РФ: эфир День.LIVE

16 сентября 2026 г. 13:25

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Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал подписать закон о санкциях против России. По его словам, документ будет передан главе государства на подпись после окончательного одобрения Палатой представителей.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 16 сентября

Гости эфира:

  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков;
  • Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно конгрессмен-республиканец Майкл Макколл заявил, что Палата представителей США готовится к финальному голосованию по закону о санкциях против России. По его словам, Дональд Трамп пообещал подписать документ после его одобрения.

Как сообщали Новини.LIVE, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал позицию Дональда Трампа в отношении войны России против Украины. Он заявил, что США должны поддерживать Киев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:57 ISW: операция "Вивальди" сорвала планы РФ по окружению в Донецкой области

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