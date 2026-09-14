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НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

14 сентября 2026 г. 17:27

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17:27 НАБУ и САП проводят экстренный брифинг: прямой эфир

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Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко сегодня в 17:00 проведут брифинг для представителей СМИ. Мероприятие состоится на фоне сообщений о том, что генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение в адрес руководителя НАБУ.

Смотрите об этом в прямом эфире Новини.LIVE.

Мы сообщали, что генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о своей отставке после того, как подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Он утверждает, что руководителя НАБУ подозревают в подделке документов с целью получения взятки в особо крупном размере. Также Кравченко сообщил о подозрении в отношении близкого лица главы САП Александра Клименко и призвал обоих руководителей антикоррупционных органов покинуть свои должности.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее поддержать увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко. Это произошло после его резонансного заявления об отставке и сообщения о подозрениях в адрес представителей антикоррупционных органов. В НАБУ и САП заявили, что расценивают обвинения генпрокурора как продолжение системного давления на независимые антикоррупционные структуры.

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